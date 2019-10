Kočner mal varovať Trnku, že ho pre nahrávku Gorily zabijú. Záznam poslali na expertízne skúmanie

„Ešte raz, prestaň klamať. Zabijú ťa,“ zúri Kočner. „Ja viem, že ma zabijú. Ja som mŕtvy,“ odpovedá rezignovane Trnka a povie aj to, že je pripravený si sám kúpiť guľku do hlavy. „Zabijú ťa, ale odserie si to aj tvoj syn, ty k…t. Hovorím ti, prestaň klamať a nehádž to na nich,“ hovorí Marian K.