Koalícia zrejme podporí zrušenie dotovania spaľovania dreva, o novele rozhodnú na poslednej schôdzi

BRATISLAVA 25. októbra (WebNoviny.sk) - O dotovaní kvalitnej biomasy pri jej spaľovaní by sa malo definitívne rozhodnúť až na poslednej schôdzi Národnej rady SR v tomto roku.

Rokovanie o návrhu novely o podpore obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a vysoko účinnej kombinovanej výroby, s ktorým prišla skupina dvadsiatich opozičných poslancov za stranu SaS a hnutie OĽaNO, totiž už druhýkrát preložili.

Podmienkou je pozmeňujúci návrh

Ako uviedol pre portál vEnergetike.sk poslanec za SaS Karol Galek, na parlamentnom výbore pre pôdohospodárstvo a životné prostredie sa dosiahla dohoda medzi jedným z predkladateľov a predsedom výboru ako zástupcom koalície, že by tento zákon podporila aj vládna koalícia, avšak podmienkou je konsenzuálny pozmeňujúci návrh.

„Tento sme mali dohodnúť a spoločne pripraviť počas uplynulej októbrovej schôdzi, avšak vzhľadom k jej expresnému priebehu a hrozbe, že zákon pôjde bez konsenzu zo stola, poslanec Ján Budaj (OĽaNO) požiadal o jeho presunutie na ďalšiu schôdzu. Verím že tam sa nám podarí tento zákon doklepnúť už do úspešného konca,“ dodal Galek.

Poslanci poslali návrh opozičnej novely do druhého čítania na júnovej schôdzi. Proti novele zákona o podpore OZE nie je ani vládny kabinet. Oficiálne ju však nepodporil, keďže podľa slov ministra hospodárstva Petra Žigu v nej boli technické chyby.

Novela bola technicky zlá

„Technicky to bolo zlé. Národná rada možno s dobrým úmyslom zle naformulovala poslaneckú novelu a v prípade, že by prešla v takom znení, ako navrhovali poslanci, by bola nevykonateľná. Mali by sme dve definície biomasy a tá nová definícia biomasy, ktorú chceli opoziční poslanci zaviesť, by bola v rozpore s definíciou, ktorá je v smernici. Tým pádom by mohol pre Slovensko hroziť infringement (konanie o porušení povinností zo strany Európskej komisie – pozn. red.) a tým finančné straty,“ vysvetlil po rokovaní vlády minister hospodárstva Peter Žiga.

Hlavným cieľom predloženého návrhu je dosiahnuť zrušenie dotovania spaľovania dreva v biomasových zariadeniach, okrem dreva pochádzajúceho z energetických porastov a odpadu z drevospracujúceho priemyslu. Poslanci, ktorí novelu predložili, upozorňujú na čoraz viditeľnejšie odlesňovanie zalesnených plôch, ale aj brehových porastov, či dokonca alejí a vetrolamov, s cieľom čerpať čo najviac dotácií.

S ich argumentmi sa však nestotožnili energetici a lesní odborníci, ako aj Asociácia priemyselnej ekológie. Tí tvrdia, že argumenty opozičných poslancov sú minimálne zavádzajúce.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !