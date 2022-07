Koalícia sa zhodla s opozíciou, osvetová kampaň na očkovanie proti COVID-19 musí byť masívna

20.12.2020 (Webnoviny.sk) - Nikto zo strany Sloboda a Solidarita (SaS), vlády alebo koalície nedovolí, aby bolo očkovanie podmienkou k nejakej službe.

V diskusnej relácii televízie TA3 V politike to povedala predsedníčka zdravotníckeho výboru Národnej rady SR (NR SR) Jana Bittó Cigániková (SaS), ktorá je pripravená sa ísť očkovať proti koronavírusu ako prvá. Považuje za správne, aby bolo očkovanie dobrovoľné.

Do kampane by sa mali zapojiť najmä odborníci

Podľa nezaradeného poslanca NR SR a člena strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) Matúša Šutaja Eštoka má byť očkovanie dobrovoľné.

Súhlasí s tým, aby tu bola intenzívna osvetová kampaň a mali by sa do nej zapojiť predovšetkým odborníci. Bolo by podľa neho skôr kontraproduktívne, keby robili kampaň vládni predstavitelia.

Diskutabilný fond na odškodňovanie ujmy

Andrea Letanovská (Za ľudí) oceňuje, že vakcína bude dobrovoľná. Dodáva, že kampaň musí byť „obrovská a masívna". Nemá byť o politikoch. Chváli ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽaNO), že začal hovoriť o fonde na odškodňovanie ujmy po očkovaní.

Tomáš Taraba (nezaradený) hovorí, že on sa očkovať nedá. Prvým dôvodom je práve nápad zriadiť takýto fond. Podľa neho totiž výrobca nechce niesť zodpovednosť.

Letanovská argumentovala tým, že vakcína má náročné podmienky na skladovania a dopravu. Výrobca nemôže niesť podľa nej zodpovednosť za to, ak vakcína bude napríklad nedostatočne chránená, a zodpovednosť musí byť spoločná.

Hasičom sa nedarí uhasiť lesný požiar v parku České Švýcarsko, o pomoc požiadali aj slovenských kolegov

26.7.2022 (Webnoviny.sk) - V obci Mezná v Národnom parku České Švýcarsko oheň z lesného požiaru preskočil na niekoľko domov.

Horia desiatky hektárov lesa

Z obce sa v dôsledku silnejúceho požiaru museli nad ránom hasiči evakuovať, ale po svitaní sa tam vrátili. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.

S ohňom, ktorý zasiahol niekoľko desiatok hektárov lesa, od nedele bojujú desiatky hasičských jednotiek, policajné aj armádne vrtuľníky i lietadlo.

Pomoc zo Slovenska

„Jedinou možnosťou je hasiť zo vzduchu. Žiadame o pomoc ostatné európske štáty. V utorok na poludnie by mali priletieť dva vrtuľníky zo Slovenska,“ povedal v relácii Snídaně s Novou generálny riaditeľ Hasičského záchranného zboru Vladimír Vlček.

Požiar viedol k evakuácii desiatok turistov a obyvateľov Meznej ako aj obce Hřensko a uzatvorili preň aj okolité cesty a hranice s Nemeckom. Dym z požiaru je v dôsledku poveternostných podmienok cítiť už vo viacerých častiach Česka.

Dnes ráno bylo rozhodnuto o vyslání dalších hasičů a techniky do Hřenska z @hzskhk a @HZS_Pardubice. https://t.co/gYO1upbS6d — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) July 26, 2022

Zdroj WebNoviny.sk