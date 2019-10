Koalícia je stabilná a vydrží do roku 2020, tvrdí Pellegrini. Sulík hodnotil aj činnosť SaS

BRATISLAVA 23. decembra (WebNoviny.sk) - Predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) je presvedčený, že súčasná vládna koalícia je stabilná a do roku 2020 vydrží. Povedal to v nedeľu v diskusnej relácii Televízie TA3 V politike s tým, že táto krajina si zaslúži mať riadne parlamentné voľby v roku 2020.

Zároveň dodal, že s predsedom strany Robertom Ficom má dobré vzťahy, nepociťuje žiadne pnutie a má voľné ruky na výkon svojej pozície.

Predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) hodnotil aj rok 2018 z pohľadu politiky, podľa neho Slovensko pod vedením tejto koalície prosperuje, má najnižšiu nezamestnanosť v histórii jeho existencie, prvýkrát sa predložil vyrovnaný rozpočet, ak všetko dobre pôjde, už sa nebudú zadlžovať ďalšie generácie.

Danko vyzýva ľudí, aby šli voliť

Na margo politických udalostí tohto roka sa v relácii vyjadril aj predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS), ktorý uviedol, že mu je ľúto, že sa mu nepodarilo na začiatku roka uzmieriť predsedu strany Smer-SD Roberta Fica a prezidenta SR Andreja Kisku.

Pripomenul tiež, že je dôležité, aby ľudia išli voliť, budú prezidentské voľby, ako aj voľby do európskeho parlamentu. Na otázku moderátora, že sa špekuluje o dátume prezidentských volieb 16. a 30. marca Andrej Danko povedal, že „to nie je špekulácia, tieto termíny prichádzajú naozaj do úvahy a s veľkou pravdepodobnosťou 10. januára budúceho roka to tak podpíšem“.

Podľa Sulíka bol tento rok turbulentný

Podľa predsedu strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richarda Sulíka bol tento rok turbulentný, bohatý na udalosti a zmeny. SaS dobudovala regióny, zriadila mládežnícku organizáciu a je pripravená prevziať zodpovednosť za Slovensko.

„Sme pripravení a máme všetky predpoklady, ako aj odhodlanie,“ uviedol ďalej Sulík. Dodal, že sa rozhodol, že nebude opätovne kandidovať do európskeho parlamentu, ale na predsedu strany kandidovať bude.

,

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !