Knižnice v Prešovskom kraji opäť slúžia svojim čitateľom, návštevnosť príjemne prekvapila

30.1.2021 (Webnoviny.sk) - Všetkých osem knižníc v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja (PSK) je od tohto týždňa opäť prístupných verejnosti, avšak v obmedzenom režime za podmienok stanovených Úradom verejného zdravotníctva.

Na vstup do knižnice je potrebný negatívny test na koronavírus, doklad o prekonaní tohto ochorenia nie starší ako tri mesiace, či zaočkovanie druhou dávkou vakcíny, od ktorého uplynuli aspoň dva týždne.

Prvé dva dni prišli stovky ľudí

Za prvé dva dni obslúžili takmer 900 ľudí.

Ako informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová, v kraji sú od tohto týždňa otvorené župné knižnice v Prešove, Bardejove, Humennom, Levoči, Vranove nad Topľou a Svidníku.

Podtatranská knižnica v Poprade a Ľubovnianska knižnica v Starej Ľubovni fungujú cez takzvané výdajné miesto.

„Čitateľ si ponuku kníh nájde v online katalógu knižnice a následne si vybrané tituly objedná telefonicky alebo emailom. Zamestnanci knižnice mu knihy pripravia a dohodnú s ním termín vyzdvihnutia. Knihy môže čitateľ vrátiť znovu cez výdajné miesto alebo bibliobox,“ vysvetlila Jeleňová.

Štatistiky prekvapili aj zamestnancov

Ako agentúru SITA informovala Michaela Demková z metodického oddelenia Krajskej knižnice P.O. Hviezdoslava v Prešove, jej užívatelia ocenili znovuotvorenie a už počas prvých dní využili možnosť opäť siahnuť po dostupnej literatúre.

Dôkazom sú podľa nej štatistické údaje, ktoré prekvapili aj samotných zamestnancov knižnice.





„Počas prvých dvoch dní naši knihovníci obslúžili takmer 900 návštevníkov. Vypožičali a predĺžili skoro 6 000 kníh. Urobili viac, ako sto rezervácií na tituly, ktoré sú aktuálne požičané. Boli to vskutku náročné dni, ale sú nepopierateľným dôkazom, že ľudia knižnice naozaj potrebujú, a to nie iba v Prešove, ale na celom Slovensku,“ zdôraznila riaditeľka knižnice Iveta Hurná.

Knihy musia do karantény

Ako dodala Demková, práca knihovníkov je pri platných obmedzeniach náročnejšia.





Pri vstupe musia návštevníkom okrem dezinfekcie kontrolovať príslušný doklad, ktorý preukazuje, že sa na neho nevzťahuje zákaz vstupu.





Podstatné je tiež zaistiť zachovávanie odstupov a obmedzený počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu.

Zároveň sa pracovníci knižníc musia postarať o tituly vracajúce sa od čitateľov a dať ich na niekoľko dní do „karantény“.

Požičiavajú tiež e-knihy

„Knižnica poskytuje aj službu objednávania voľne dostupných kníh prostredníctvom e-mailu. Súčasne svojich čitateľov ubezpečuje, že pokuty budú do odvolania odpustené,“ uviedla Demková.





Knižnice v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK pre verejnosť naďalej pripravujú online aktivity na podporu čítania.





Taktiež sú v nich bezplatne dostupné výpožičky e-kníh, a to z ponuky viac ako deväťtisíc titulov.





“Zmeny vo forme poskytovania služieb a výpožičného času odporúčame sledovať čitateľom na webových stránkach jednotlivých knižníc,“ dodala Jeleňová.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Piatok 23. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Úlohy sa stanú pre vás neprehľadné. Zapríčiníte si to však len vy, lebo naďalej otáľate s riešením. Popoludní sa konečne pozriete na nejaký problém s odstupom.

Býk 21.4. - 21.5.

Dnešné úspechy, aj keď drobné, vám zvýšia sebadôveru, ktorú tak potrebujete. Konečne sa vám podarí zbaviť pochybností, či postupujete správne. Nechajte sa riadiť intuíciou.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek menším nedorozumeniam i stresom dokážete nemožné. Stačí, aby ste sa len trochu ovládali. Informácie, ktoré získate, sa vám podarí výhodne využiť.

Rak 22.6. - 22.7.

Vaše činy súvisiace so vzťahmi budú mimoriadne úspešné. V zamestnaní sa vám núka vynikajúca ponuka. Mali by ste sa do nej pustiť z plných síl.





Všetky Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?