Klus si po odchode z SaS nevie predstaviť pôsobenie v inej strane a prezradil, či si chce založiť vlastnú

2.11.2022 (Webnoviny.sk) - Hlavným dôvodom odchodu Martina Klusa z poslaneckého klubu strany Sloboda a Solidarita (SaS) je štýl a charakter opozičného účinkovania strany v Národnej rade (NR) SR. Pre agentúru SITA to povedal bývalý podpredseda SaS Martin Klus.

Dodal, že pôsobenie v poslaneckom klube inej strany si v tejto chvíli nevie predstaviť a taktiež si neplánuje založiť vlastnú politickú stranu.

„Rozhodnutie odísť zo SaS bolo mimoriadne náročné. Mnohých v SaS totiž stále vnímam ako svojich dobrých priateľov a, samozrejme, som nad tým rozmýšľal niekoľko mesiacov," uviedol Klus.

Obavy z nástupu "temných síl"

Ďalším z dôvodov, prečo sa nezaradený poslanec rozhodol vystúpiť z poslaneckého klubu, je rozdielny pohľad na predčasné voľby. Klus túto myšlienku nepodporuje.

„Moderná história Slovenska nás učí, že žiadne z nich nikdy nedopadli dobre a znamenali nástup niečoho, čo by sme mohli označiť ako temné sily. Osobitne v téme zahraničná a európska politika sa toho doslova desím," vysvetlil Klus. Poslanec si zároveň myslí, že pre SaS by bolo dobré, keby získala viac času a trochu sa zotavila po zložitej dobe. „Vďaka tomu by mohla urobiť slušný výsledok, a to by bolo dobré pre Slovensko," dodal.

Martin Klus sa taktiež zdôveril, že strane nevie garantovať hlasovaciu jednotu. „Aktuálne sa nezhodujeme najmä na téme blokovania parlamentu a odvolávania ministrov. Predpokladám, že prídu aj niektoré návrhy zákonov, kde nemusí nastať názorová zhoda," uzavrel poslanec.

Odchod zo strany SaS

Poslanec NR SR Martin Klus sa rozhodol v pondelok 31. októbra vzdať pozície podpredsedu strany Sloboda a Solidarita (SaS) a taktiež vystúpil z poslaneckého klubu strany.

„Moje rozhodnutie vystúpiť z poslaneckého klubu a odstúpiť z pozícií podpredsedu a tímlídra strany vychádza z pretrvávajúcich rozdielnych pohľadov na aktuálne smerovanie krajiny a osobitne z otázky o predčasných voľbách a procesoch k nim vedúcich," uviedol Klus.





Ďalej tvrdí, že jeho hodnotová a programová orientácia je dlhodobo zrejmá a je pripravený aj naďalej koordinovať viaceré hlasovania v parlamente s poslaneckým klubom SaS.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Štvrtok 19. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Štvrtok 19. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Doobeda bude fantasticky, ale neskôr vás poriadne potrápi uzavretosť a zdržanlivosť osoby, s ktorou sa dnes stretnete. Zabodujete svojou fantáziou.

Býk 21.4. - 21.5.

Na vášho partnera čaká ustupovanie a prispôsobovanie sa, čo je vlastne jeho najčastejšou úlohou. Tentoraz bude vyžadovať rýchle tempo.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Ak sa chcete osvedčiť aj na umeleckom poli, vystihli ste pravú chvíľu. Nebudú vám chýbať originálne nápady, ani inšpirácie. Dobré aspekty sú aj na lásku a všetko, čo súvisí s vašimi záľubami.

Rak 22.6. - 22.7.

Snažte sa presadiť svoje tvorivé možnosti a schopnosti, kým sa to ešte dá. Môžete tým veľa získať. Je najvyšší čas, aby ste prestali ťahať za kratší koniec. Máte na viac.













Všetky Horoskopy Štvrtok 19. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu