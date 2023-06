Kľúčový stroj na výrobu hygienických potrieb v žilinskej spoločnosti potrebuje súrnu revíziu, prileteli špecialisti z Británie

13.4.2020 (Webnoviny.sk) - Dvojica špecialistov z britského Manchestru sa v najbližších dňoch postará o revíziu papierenského stroja v žilinskej spoločnosti Metsä Tissue Slovakia (MTS).

Spolupráca dvoch ministerstiev

Na brífingu krátko po pristátí lietadla na letisku v Dolnom Hričove o tom informoval minister vnútra Roman Mikulec. Minister očakáva, že v krátkom čase budú pribúdať prípady, keď bude treba zabezpečiť prílet zahraničných odborníkov na opravu špeciálnych strojov a zariadení.

Žilinská papierenská spoločnosť avizovala potrebu zabezpečenia revízie zahraničnými špecialistami pred niekoľkými dňami.

"Som veľmi rád, že sa nám podarilo v spolupráci s ministerstvom dopravy a ministerstvom hospodárstva, a tiež Žilinským samosprávnym krajom,zabezpečiť prepravu servismanov z Veľkej Británie. Firma zabezpečila pre pracovníkov samostatné ubytovanie so stravou, budú absolútne izolovaní od ostatných zamestnancov a neprídu s nimi do kontaktu," vyhlásil Mikulec s tým, že dve stovky zamestnancov žilinských papierní sú doma práve preto, že kľúčový stroj na výrobu hygienických potrieb nefunguje na sto percent.

Revízia odborníkmi bola nevyhnutná

Podľa Mariána Pozora zo spoločnosti MTS bola revízia britskými odborníkmi nevyhnutnosťou. "V čase koronakrízy je aj na Slovensku vysoký dopyt po hygienických výrobkoch a reálne hrozilo v najbližších dňoch úplne pokazenie stroja a výpadok výroby. Chcem poďakovať za flexibilitu a súčinnosť všetkým zainteresovaným štátnym orgánom. Urýchlený príchod britských špecialistov nám pomôže zabezpečiť, aby aj naďalej bola výroba plynulá," uviedol Pozor.

V čase mimoriadnej situácie si podľa ministra vnútra prílet lietadla vyžiadal udelenie potrebných výnimiek. "Výnimku udeľuje hlavný hygienik po dohode s príslušným ministrom. Sme si vedomí, že takýchto prípadov bude v najbližšej dobe pribúdať, keďže na Slovensku je množstvo strojov a zariadení, ktoré servisujú výhradne zahraničné organizácie," dodal Mikulec.

Žilinský papierenský závod Metsä Tissue Slovakia je súčasťou fínskej korporátnej spoločnosti Metsä Tissue, ktorá má deväť závodov na výrobu tissue papiera v piatich európskych krajinách. Žilinský závod vyrába toaletný papier, kuchynské utierky a hygienické vreckovky, pracuje tu viac ako 300 zamestnancov.

Viac k téme: minister vnútra SR

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Nad Slovenskom hrozila zrážka dvoch lietadiel, tvrdí Hlas a žiada hlavu šéfa Letových prevádzkových služieb

Nad Slovenskom podľa strany Hlas – sociálna demokracia hrozila zrážka dvoch lietadiel.

Strana vyzýva ministra dopravy a výstavby Pavla Lančariča, aby okamžite začal konať a odvolal generálneho riaditeľa štátneho podniku Letových prevádzkových služieb Martina Kabáta. Informovala o tom hovorkyňa strany Patrícia Macíková.

„Po kauze zlatých padákov pre manažment podniku, na ktorý upozornil Hlas – sociálna demokracia sa ukázalo ďalšie vážne pochybenie šéfa podniku Martina Kabáta. Nad východným Slovenskom sa v našom vzdušnom priestore začiatkom mája takmer zrazili dve dopravné lietadlá. Podľa letových dispečerov ide o dôsledok zlých manažérskych rozhodnutí v štátnom podniku Letové prevádzkové služby,“ uviedol predstaviteľ Hlasu Samuel Migaľ.

Takto to podľa Migaľa vyzerá, ak sú do štátnych podnikov nominovaní ľudia čisto na základe politickej príslušnosti a nie na základe odbornosti.





„Je čas to po voľbách to zmeniť a odbornosť a profesionalita musia byť základným kritériom pre takéto nominácie. Navyše incident hroziaci veľkou medzinárodnou blamážou kompetentní tajili. Je to škandál a očakávam, že minister dopravy Lančarič sa s prípadom oboznámi a bude rezolútne konať,“ dodal Migaľ.