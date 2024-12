Klub 500 oceňuje schválenie Dankových podnikových bytov, pomôže to najmä zamestnávateľom

29.11.2019 (Webnoviny.sk) - Klub 500 oceňuje schválenie podpory výstavby podnikových nájomných bytov formou zrýchlených odpisov. Zamestnávatelia tak budú môcť efektívnejšie stavať byty a prideľovať ich svojim zamestnancom a ich rodinám, čo môže pomôcť riešiť problém s nedostatkom kvalifikovanej sily v regiónoch a podporí zamestnanosť, informoval v piatok Klub 500. Umožňuje to novela zákona o dani z príjmov na návrh Slovenskej národnej strany, ktorú parlament schválil vo štvrtok.

Pripomienky odbornej verejnosti

Zamestnávatelia podľa Klubu 500 dostali zelenú a budú môcť stavať zamestnanecké byty až do veľkosti sto štvorcových metrov. Na podnikové nájomné bývanie budú mať nárok zamestnanci bez rozdielu výšky príjmu a poskytnutie nájomného bývania za zvýhodnené nájomné nebude považované za nepeňažný príjem zamestnanca.

"Klub 500 oceňuje, že poslanci vzali do úvahy pripomienky odbornej verejnosti a zákon zaviedol aj osobitný typ daňového zvýhodnenia v podobe kratšej doby odpisovania pre zamestnávateľov. Podnikatelia tak budú motivovaní poskytovať zamestnancom nájomné byty za zvýhodnené nájomné (zamestnancom sa to nezapočíta ako nedaňový príjem)," povedal výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.

"Pokiaľ je v súčasnosti doba odpisovania nájomných nehnuteľností 40 rokov a podnikateľ si môže uplatniť odpisy len do výšky príjmov z prenájmu, tak po novom bude doba odpisovania podnikových nájomných bytov šesť rokov a podnikateľ si bude môcť uplatniť odpisy v plnej výške," dodal Gregor.

Konkurencieschopnosť priemyslu

Možnosť stavať nájomné byty je podľa Klubu 500 pre podnikateľov dôležitá práve v čase boja o konkurencieschopnosť slovenského priemyslu. Klub 500 verí, že výstavba podnikových nájomných bytov prispeje k mobilite pracovnej sily a zmierni problém s nedostatkom kvalifikovaných zamestnancov v regiónoch.

V neposlednom rade podľa zamestnávateľov je výstavba podnikového nájomného bývania tiež jedným z krokov k zníženiu regionálnych rozdielov.

Novela zákona o dani z príjmov počíta s tým, že zamestnávatelia s viac ako 49 zamestnancami by si mohli odpisovať rýchlejšie do šiestich rokov vlastné budovy získané kúpou alebo vlastnou činnosťou a slúžiace v rozsahu najmenej 70 percent na bývanie vlastných zamestnancov v pracovnom pomere. Tieto byty by mohli mať podlahovú plochu najviac 100 štvorcových metrov a po desiatich rokoch by ich bolo možné predávať.





