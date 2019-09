Kližan urobil výrazný pokrok, ale ťažko sa mu prijímajú modernejšie veci, tvrdí Hrbatý

PARÍŽ 3. júna (WebNoviny.sk) - Tenista Martin Kližan a jeho tréner Dominik Hrbatý ohlásili pracovný rozchod najprv cez sociálne siete a neskôr to potvrdili aj v rozhovore pre denník Šport. Hlavný dôvod Hrbatý vidí v tom, že majú odlišný pohľad na tenis.

"Martin chce ísť iným smerom ako sú moje vízie. Nemá význam byť spolu len preto, aby sme ukončili rok. Už som z neho cítil, že sa nedokáže stotožniť s myšlienkami, ktoré som ho chcel naučiť," povedal Dominik Hrbatý pre Šport.

Poctivá a tvrdá práca

Slovenský daviscupový rekordér a aktuálne aj kapitán Hrbatý sa ujal Kližana na sklonku roka 2017, keď bol kedysi veľký talent slovenského tenisu na 141. mieste rebríčka ATP.

Poctivou tvrdou prácou sa energický ľavák začal posúvať nahor a na sklonku roka 2018 sa ocitol presne o sto priečok vyššie ako na začiatku spolupráce. Na konci januára 2019 sa po dvoch rokoch dokonca vrátil do najlepšej štyridsiatke na svete, patrila mu 38. priečka. Vyššie sa však už neposunul, aktuálna sezóna mu pred Roland Garros nevychádzala podľa predstáv.

Pred antukovým vrcholom sezóny bol päťdesiaty piaty a na rovnakej pozícii je aj teraz uprostred turnaja vo virtuálnom renkingu ATP. "Tretie kolo v Paríži je výborný výsledok na to, že moja sezóna bola doteraz na h...o. Už som dosť starý na to, aby som vedel zhodnotiť situáciu. Kedysi som trepal hlúposti o prvej desiatke. Teraz som rád, že som dlhodobo v prvej päťdesiatke. Ak nerátam obdobia, keď som bol zranený," uviedol Kližan pre Šport.

Potenciál na Top 20 rebríčka

Hrbatý videl v Kližanovi potenciál na Top 20 rebríčka, ale túto métu sa im už spolu nepodarí dosiahnuť. Bývalý dvanásty hráč sveta tvrdí, že na tenis na úrovni najlepšej svetovej štyridsiatky sa už díval inak ako jeho zverenec.

"On sa drží toho, čo hral 15 či 20 rokov. Prirovnám to k tomu, ako keby ste chceli meniť životný štýl 60-ročného človeka. Martin je už pred tenisovým dôchodkom. Keď niečo robíte dlho, ťažko sa vám to mení a prijímajú sa modernejšie veci. Ja to akceptujem, bol som svojím spôsobom podobný ako hráč. Nie každý je ako Nadal, ktorý v 32 rokoch schopný poňať tenis úplne inak ako pred desiatimi rokmi," vysvetlil Hrbatý.

Počas jeden a polročnej spolupráce s Hrbatým sa Kližan stal víťazom antukového turnaja v Kitzbüheli a na najpomalšom povrchu pridal aj štvrťfinálové účasti v Barcelone (so skalpom Novaka Djokoviča) a Mníchove.

Krátke, ale intenzívne obdobie

Pozoruhodné bolo aj finále na tvrdom povrchu v Petrohrade, kde zdolal aj Stana Wawrinku či Denisa Shapovalova. Príkladne reprezentoval aj v Davisovom pohári, hoci sa Slovákom napokon cez Kanaďanov (2:3) nepodarilo postúpiť na finálový turnaj do Madridu.

"Bolo to krátke, ale intenzívne obdobie. Martin spravil výrazný pokrok nielen v tenise, ale aj v jeho pohľade k okoliu a tenisovému svetu. Zapracovali sme na mentálnych veciach, zvládaní emócií aj vyjadreniach. Osemdesiatpäť percent vecí, ktoré sme chceli zmeniť, sme aj naozaj zmenili," pochválil Hrbatý Kližana.

Ten sa mu rovnako poďakoval za spoluprácu, ale zároveň tiež vyjadril v rozpor v určitých pohľadoch na tenis. "Nemôžem trénovať zo dňa na deň a mať Hrbatého štýl, lebo som iný typ človeka. Mne prospieva uvoľnenejší štýl, moje telo potrebuje viac regenerovať," zdôraznil Kližan pre Šport.

Slovenská tenisová jednotka má pred sebou týždeň voľna a potom absolvuje domáci antukový challenger v Bratislave (17.- 23. 6.). "Potom sa budem pripravovať na Wimbledon, po ktorom sa vrátim opäť na antuku," doplnil Kližan.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !