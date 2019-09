Klimatická kríza je jednou z hlavných priorít prezidentky Zuzany Čaputovej

11.9.2019 (Webnoviny.sk) - Čím skôr začne Slovensko a celé ľudstvo bojovať proti klimatickým zmenám, tým má väčšiu šancu na úspech.

„Čakajú nás veľké zmeny, veľké výzvy, ale čím skôr začneme, tým väčšiu šancu na pozitívne zmeny máme,“ vyhlásila v stredu prezidentka Zuzana Čaputová po stretnutí s predstaviteľmi environmentálnych hnutí, organizácií a združení.

Klimatický summit OSN

Stretnutie sa uskutočnilo len desať dní pred začiatkom klimatického summitu OSN v New Yorku, na ktorom slovenská prezidentka ako jediná predstaviteľka východoeurópskeho regiónu prednesie prejav na tému klimatických zmien.

Čaputová potvrdila, že klimatická kríza patrí k najvyšším prioritám, ktorým sa chce ako hlava štátu venovať počas svojho mandátu. „Mala by to byť priorita celej krajiny a celého ľudstva. Musíme mať ambiciózne ciele,“ zdôraznila.

Uhlíková neutralita

Čaputová je rada, že Slovensko sa ako jediná krajina tohto regiónu prihlásilo k záväzku uhlíkovej neutrality do roku 2050.





„Sme možno prvá generácia, ktorá už veľmi významne pociťuje dôsledky klimatických zmien a zároveň sme možno posledná generácia, ktorá má šancu ešte zvrátiť tento trend,“ vyhlásila prezidentka.





Riaditeľka Svetového fondu na ochranu prírody (WWF Slovensko) Miroslava Plassman vyjadrila potešenie, že otázky klimatických zmien, ochrany biodiverzity či uhlíkovej neutrality prináša prezidentka na vrch politickej agendy.





„Pozvaním environmentálnych organizácií a odborných hnutí ukázala, že tieto otázky považuje za veľmi dôležité pre našu spoločnosť. Sme veľmi radi, že tejto agende sa venuje takto intenzívne,“ vyhlásila.

Zľava: Oto Hudec z iniciatívy Nestrácajme čas, Radek Kubala z organizácie Greenpeace Slovensko, Juraj Melichar z organizácie Friends of the Earth Slovensko, Miroslava Plassman z organizácie WWF Slovensko, Lucia Szabová z iniciatívy Znepokojené matky, Emma Zajačková z iniciatívy Fridays for future a prezidentka SR Zuzana Čaputová počas prijatia zástupcov environmentálnych organizácií a klimatických iniciatív prezidentkou SR v Prezidentskom paláci. Bratislava, 11. september 2019.

