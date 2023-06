KĽDR varovala obyvateľov pred dlhým bojom s koronavírusom, štátny denník spochybnil vakcíny

4.5.2021 (Webnoviny.sk) - Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR) varovala obyvateľov, aby sa pripravili na dlhodobý boj proti koronavírusu. Tvrdí, že narastajúce ohniská nákazy a zmätky vo vakcinačných kampaniach v iných štátoch dokazujú, že vakcíny nepredstavujú riešenie na ochorenie COVID-19.

Iniciatíva COVAX odvtedy upozornila na globálny nedostatok očkovacích látok, keďže indický Sérový inštitút, ktorý má licenciu na výrobu vakcín AstraZeneca, sa vzhľadom na alarmujúcu situáciu v Indii snaží uspokojiť domáci dopyt.

Spomenuté periodikum si ryplo do Indie, keď napísalo, že „národ, ktorý vyvážal vakcíny, ktoré vyrobil, a považoval zlý vírus za prekonaný, teraz zažíva prudký nárast“. Severokórejské noviny tiež uviedli, že prípady iných krajín poskytujú „ďalší dôkaz, že vakcíny nie sú univerzálne riešenie“.

Severokórejčania v doterajšom priebehu pandémie koronavírusu ešte nepotvrdili žiadny prípad ochorenia COVID-19. Mnohí pozorovatelia však toto tvrdenie spochybňujú.

Najčítanejšia najnovšia správa

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

Among the missing Titanic exploration submarine crew is billionaire Hamish Harding

Who flew to space on a Blue Origin rocket this time last year pic.twitter.com/ZtadprJYtz