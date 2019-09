Kiskova strana Za ľudí, Most-Híd aj kollárovci sú na hranici zvoliteľnosti. Smer-SD je pod 19 percentami

BRATISLAVA 20. júna (WebNoviny.sk) – Ak by sa voľby do Národnej rady SR konali tento víkend, vyhral by ich Smer-SD. Smer-SD v prieskume skončil na prvom mieste so ziskom 18,3 percenta.

Druhú priečku obsadila koalícia Progresívne Slovensko/Spolu (PS/Spolu) s 15 percentami. Na treťom mieste je Ľudová strana Naše Slovensko s 11,4 percenta. Agentúra Polis uskutočnila prieskum pre agentúru SITA od 11. do 18. júna na vzorke 1 165 respondentov starších ako 18 rokov na území celej SR.

Preferencie vyrátali z 55-percentnej účasti

Ako upozornil riaditeľ agentúry Polis Ján Baránek, prieskum robili pred tým, ako Andrej Kiska oznámil meno svojej strany (názov strany Za ľudí oficiálne oznámili v pondelok 17. júna, pozn. SITA) a pred tým, ako piati poslanci klubu OĽaNO v NR SR oznámili, že v budúcich parlamentných voľbách nebudú za hnutie kandidovať.

Veronika Remišová s ďalšími štyrmi kolegami svoj odchod oznámili v utorok 18. júna. „Je pravdepodobné, že toto rozhodnutie poslancov OĽaNO má vplyv na preferencie hnutia,“ uviedol Baránek.

Opýtaní odpovedali na otázku: "Keby boli parlamentné voľby tento víkend, ktorú stranu by ste volili?" Preferencie vyrátali z 55-percentnej účasti. Podľa prieskumu Polisu bolo 28 percent respondentov nerozhodnutých a 17 percent by určite voliť nešlo.





Súčasná koalícia by mala 51 mandátov

Na štvrtom mieste sa v prieskume umiestnila Sloboda a Solidarita (SaS) s 8,5 percenta, nasleduje Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) so ziskom 8,2 percenta. Slovenská národná strana (SNS) by podľa prieskumu dostala 7,6 percenta hlasov, OĽaNO-NOVA by volilo 6,3 percenta respondentov.





Strana Andreja Kisku by dostala 5,2 percenta hlasov, Most-Híd 5,1 percenta a s rovnými piatimi percentami v prieskume skončila Sme rodina. SMK by sa do parlamentu podľa prieskumu nedostala, získala by 4,9 percenta hlasov.









Z prieskumu vyplýva, že súčasná koalícia by nemala väčšinu, získala by 51 mandátov. V prepočte na mandáty by mal Smer 30 poslancov, koalícia PS/Spolu 25 a ĽSNS 19. SaS aj KDH by mali zhodne po 14 zákonodarcov, SNS by ich mala 13. Desať stoličiek by sa ušlo OĽaNO-NOVA. Strana Andreja Kisku (Za ľudí, pozn. SITA) by obsadila deväť kresiel. Mostu-Híd a Sme rodine by pripadlo osem mandátov.





Strana alebo hnutie percentá mandáty Smer-SD 18,3 30 Koalícia PS/Spolu 15 25 ĽS NS 11,4 19 SaS 8,5 14 KDH 8,2 14 SNS 7,6 13 OĽaNO-NOVA 6,3 10 Strana A. Kisku (Za ľudí) 5,2 9 Most-Híd 5,1 8 SME RODINA 5 8 SMK 4,9 SZS 2,0 KSS 1,9 Kresťanská únia 0,3 KDŽP 0,3

