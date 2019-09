Kiskova strana Za ľudí má podľa politológa potenciál zasiahnuť do pomerov na politickej scéne

Pri strane Za ľudí je podľa Mesežnikova najpodstatnejšie, že ide o stranu bývalého prezidenta. "Či je tam jeden poslanec navyše alebo nie, to nerozhoduje," povedal v súvislosti s tým, že po boku Kisku sa zatiaľ s výnimkou Jany Žitňanskej neprezentovali postavy známe z parlamentnej politiky. "Keby to bolo naopak, bolo by mu vyčítané, že prečo staré tváre," dodal Mesežnikov.