Kiskova strana a Matovičovo OĽaNO sú tesne nad hranicou zvoliteľnosti, Most-Híd by v parlamente chýbal

27.6.2019 (Webnoviny.sk) - Ak by sa voľby do Národnej rady SR konali tento víkend vyhral by Smer-SD. Na hranici zvoliteľnosti do parlamentu by skončilo hnutie OĽaNO a do národnej rady by sa nedostal koaličný Most-Híd.

Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu agentúry FOCUS, ktorý sa uskutočnil 19. júna až 25. júna na vzorke 1 023 respondentov nad 18 rokov. Smer-SD v prieskume skončil na prvom mieste so ziskom 20,3 percenta.

V prvej trojke aj Kotleba a "progresívci"

Druhú priečku obsadila koalícia strán Progresívne Slovensko a Spolu-OD (PS/Spolu) s 15,7 percenta. Na treťom mieste je Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko s 12,6 percenta.

Štvrtú priečku obsadila Slovenská národná strana so ziskom 7,3 percenta a piatu strana Sloboda a Solidarita so ziskom 7,1 percenta. Kresťansko demokratické hnutie a Sme rodina - Boris Kollár by zhodne získali po 7 percent.

Most-Híd by sa do parlamentu nedostal

Tesne nad päťpercentnou hranicou potrebnou na zvolenie do zákonodarného zboru v prieskume skončili nová strana exprezidenta Andreja Kisku Za ľudí (5,2 percenta) a hnutie OĽaNO (5,1 percenta). Koaličný Most-Híd získal v prieskume 4,5 percenta.

Účastníci prieskumu odpovedali na otázku: "Teraz si, prosím, predstavte, že by sa parlamentné voľby konali tento víkend a kandidovali by nasledujúce politické strany a hnutia. Ktorej strane alebo hnutiu by ste dali svoj hlas?".

