Kiska v Nitre začal rozlúčkovú tour po krajoch, s Belicom sa rozprával o problémoch aj úspechoch

NITRA 7. mája (WebNoviny.sk) – Prezident Andrej Kiska dnes odštartoval v Nitre sériu návštev krajských miest s cieľom rozlúčiť sa s úradujúcimi predsedami krajov a primátormi a poďakovať im za ich prácu.

S predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja Milanom Belicom sa rozprával o úspechoch aj o problémoch kraja. Dotkli sa témy chýbajúceho priameho železničného spojenia Nitry s Bratislavou, kompetencií krajov či problémov nemocníc.

Chýbajúce priame spojenie Nitry s Bratislavou

"Dnes som začal svoju rozlúčkovú tour po všetkých krajoch a krajských mestách. Stretol som sa s pánom predsedom, ktorý historicky slúži najviac rokov a naozaj toho veľmi veľa prežil a pod ktorého vedením sa kraju aj celkom dobre darí,“ povedal pre médiá Kiska po stretnutí s Belicom.

Vyzdvihol, že zatiaľ čo na počiatku nového milénia bola v Nitrianskom kraji veľmi vysoká nezamestnanosť, teraz dosahuje úroveň zhruba troch percent. Celková zadlženosť kraja je takisto na nízkej úrovni - zhruba desať percent.

Belica upriamil pozornosť na chýbajúce priame železničné spojenie Nitry s Bratislavou. Ako povedal, už 15 rokov upozorňuje na to, že Nitra je jediné krajské mesto, ktoré je odrezané od elektrifikovanej železnice. „Pritom keď si predstavíme, že o rok – dva bude spustený tretí, štvrtý blok Mochoviec, tak tu sa bude vyrábať najviac elektrickej energie a budú tu chodiť motorové vláčiky, ktoré budú znehodnocovať životné prostredie. Nikto si to doteraz nevšimol a že sa to bagatelizuje, tak to je skutočne veľmi vážny problém,“ povedal Belica.

Dotkli sa aj problémov nemocníc

Zdôraznil, že na prepojenie Nitry s Bratislavou pritom stačí málo – vybudovať trať od Nitry po Trnovec nad Váhom, stálo by to zhruba 120 miliónov eur. Kiska poukázal na to, že množstvo ľudí, ktorí by sa mohli do Bratislavy voziť vlakom, jazdí namiesto toho autami, čím je zaťažovaná cestná sieť. Prezident sa na stretnutí s Belicom dotkol aj problémov nemocníc. „Položili sme si otázku, či je správne, že kraje majú vo svojej správe nemocnice, keď vydávať licenciu a nemať priamu zodpovednosť za príslušnú nemocnicu je trochu problematické,“ povedal Kiska.





Po návšteve Belicu má prezident ešte v pláne stretnutie s primátorom Nitry Marekom Hattasom, s ktorým chce hovoriť o problémoch, ktoré trápia mesto pod Zoborom. Následne absolvuje diskusiu s osobnosťami regiónu. Pozval na ňu ľudí z tretieho sektora, riaditeľov škôl, vedcov či poslancov. „Je to veľmi široký mix ľudí, ktorých sme vyberali spolu s primátormi a starostami obcí. Dovolil som si pozvať osobnosti regiónu, aby sme sa spoločne zhodnotili. Slovensku sa veľmi veľa podarilo za týchto päť rokov, i keď sú, samozrejme, oblasti, v ktorých potrebujeme zabrať,“ uviedol prezident.

