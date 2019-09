Kiska sa neodvolá voči rozsudku v spore o pozemok, situáciu označil za „právny“ absurdistan

BRATISLAVA 7. decembra (WebNoviny.sk) - Prezident Andrej Kiska sa neodvolá v spore o pozemok. Informoval o tom na svojom Facebooku. Kiska sa stretol aj s Jánom Francom.

Rozhodnutie vraj obsahuje nezmysly

"Úprimne sme sa porozprávali a zo stretnutia som mal dobrý pocit. Osobne som mu povedal, že aj napriek konštatovaniu súdu v našom spore o pozemok, že sme obaja konali v dobrej viere, proti rozhodnutiu sa neodvolám. Neurobím to. Hoci viacerí renomovaní právnici mi potvrdili, že obsahuje množstvo nezmyslov, deformuje pohľad na vlastnícke práva a ide proti predchádzajúcim rozhodnutiam súdov v podobných veciach. Je dobre, že človek, ktorý toto rozhodnutie vydal, sa pozície sudcu vzdal," informoval Kiska.

Ako dodal, pánovi Francovi ľudsky rozumie. "Prišiel o pozemok podvodom. Ja som to takmer 20 rokov netušil, keďže pri prevodoch zlyhal notársky úrad aj štát. Boli sme dvaja, vlastnili sme rovnaký pozemok a katastru to nebolo divné, vôbec to nepreveril. Keby som chcel, mohol som pozemok dávno predať a pán Franc by sa dnes musel súdiť s niekým iným. Právny absurdistan," pokračoval Kiska s tým, že keby on bol na mieste pána Franca a zistil, že jeho pozemok má na liste vlastníctva niekto iný, cítil by sa rovnako a tiež by sa súdil. Kiska zároveň avizoval, že si bude škodu vymáhať od človeka, od ktorého pozemok kúpil.

Verdikt v prospech Franca

Na Okresnom súde v Poprade mal koncom októbra dohru súdny spor prezidenta Andreja Kisku, s ktorým sa sporil o vlastníctvo 1,2 ha pozemku vo Veľkom Slavkove Ján Franc.

Verdikt súdu bol v prospech Franca, ktorý bol žalobcom. Sudca okresného súdu rozhodol v prospech obžaloby a na margo prezidenta si neodpustil poznámku, že by sa mal vysťahovať zo Slovenska.

Ako informovala hovorkyňa Krajského súdu v Prešove Ivana Petrufová, sudca Okresného súdu Poprad na verejnom pojednávaní po prednesení záverečných návrhov sporovými stranami vo veci rozhodol a určil, že žalobca je výlučným vlastníkom sporných pozemkov, špecifikovaných geometrickým plánom, konanie v časti uloženia povinnosti žalovanému vypracovať geometrický plán k parcele zastavil a napokon priznal žalobcovi nárok na náhradu trov konania v rozsahu sto percent. Výška náhrady trov bude určená samostatným rozhodnutím.





Zdroj: WebNoviny.sk

