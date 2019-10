Kiska kritizuje parlament za fatálne zlyhanie, hovoril aj o svojej novej strane a Harabinovi

BRATISLAVA 14. apríla (WebNoviny.sk) - Slušní ľudia musia prevziať politickú moc v najbližších parlamentných voľbách a prebrať zodpovednosť na Slovensku. Uviedol to súčasný prezident Andrej Kiska v relácii V politike televízie TA3.

Kiska neprezradil konkrétne mená, ktoré by mali byť v jeho novej politickej strane, pričom pripomenul termín 17. júna tohto roka, keď povie viac.

Do politiky chce priniesť slušnosť

Prezident chce byť predsedom novej politickej strany a aj volebným lídrom. „Musíme sa sústrediť, aby sme prebrali moc a zodpovednosť a zložili novú slušnú vládu. Musíme sa zjednotiť a ukázať, že sme jednotný front, ktorý chce a dokáže do slovenskej politiky priniesť slušnosť,“ povedal Kiska.

Prezident sa vyjadroval aj k voľbe nových ústavných sudcov, pri ktorej podľa jeho slov Národná rada SR fatálne zlyhala a porušila navyše Ústavu SR, keď nezvolila všetkých 18 kandidátov.

Kiska svoje rozhodnutie, ako bude postupovať v prípade menovania nových sudcov zo zvolených ôsmich uchádzačov, oznámi v pondelok, 15. apríla tohto roka.

Strana má byť centristická

„Som zástancom zlatej strednej cesty, a táto naša nová strana by preto mala byť centristickou. Aj ľudia, ktorých som oslovil, nie sú nositeľmi extrémnych hodnôt, či už doprava, alebo doľava. Žiaden extrém podľa mňa totiž nie je dobrý. Tá situácia je dnes taká, že keď vidíme, čo sa deje na strane ľavice a keďže sa chystá do politiky Štefan Harabin so svojou novou stranou, tak sa vytvára možná spolupráca, by som to nazval nie dobrých strán. To nesmieme dovoliť," povedal Kiska.

Prezident dodal, že informácie o tom, že Štefan Harabin plánuje vytvoriť novú stranu pochádzajú z regiónov. „Hovorili mi o tom viacerí starostovia v obciach, že ich Harabin obchádza s tým, že pripravuje politickú stranu. Podľa mňa sú tieto informácie pravdivé,“ dodal.

Konkrétne mená neprezradil

Prezident plánuje vytvoriť podľa vlastných slov štandardnú stranu, ktorá bude mať pevné štruktúry a nebude stranou jedinej osoby. Sám však bude jej predsedom aj volebným lídrom.

„Určite budem predsedom strany a lídrom kandidátky. Chceme však vytvoriť širokú stranu, a nie projekt jedného človeka. Verím, že budeme mať silné štruktúry, koniec koncov na moju webovú výzvu o možnosti pridať sa, reagovalo viac ako 25-tisíc ľudí. Predpokladám, že v septembri by sme mohli mať ustanovujúci snem,“ uviedol prezident.

Kiska dodal, že konkrétne mená nebude prezrádzať, pretože niektorí oslovení majú svoje záväzky a povinnosti. „Ku konkrétnym menám sa vyjadrím až 17. júna tohto roka, pretože by som rád dokončil svoj mandát prezidenta nadstrannícky. Ľudia, ktorí uvažujú o našej strane, majú tiež svoje záväzky a dohodli sme sa na jún,“ doplnil Kiska.

Prezident na záver priblížil, že financovanie strany chce riešiť prevažne z vlastných peňazí. Nebráni sa ani podpore podnikateľov, podľa jeho slov však musí ísť o nezištnú pomoc, a nie ultimátum s podmienkami.

