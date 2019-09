Kiska chce o ústavnom súde diskutovať s demokratickými parlamentnými stranami

BRATISLAVA 15. septembra (WebNoviny.sk) - Prezident Andrej Kiska pozval na budúci týždeň do Prezidentského paláca zástupcov parlamentných politických strán na diskusiu o Ústavnom súde SR.

Parlament bude na aktuálnej schôdzi rokovať o novele ústavy a zákone o ústavnom súde, ktoré majú zmeniť pravidlá voľby ústavných sudcov. V priebehu jesene musí Národná rada SR zvoliť 18 kandidátov, z ktorých prezident následne vymenuje deväť.

Na túto tému Kiska už diskutoval s predkladateľom novely Ústavy SR ministrom spravodlivosti Gáborom Gálom a so zástupcami iniciatívy 38 odborníkov z oblasti práva, ktorí pripomienkovali návrh vládnej novely. Agentúru SITA o tom informoval poradca prezidenta pre komunikáciu Roman Krpelan.

Zmenu voľby odporučila aj Benátska komisia

Prvé stretnutia s opozičnými stranami sa uskutočnia v pondelok. Prezident postupne príjme zástupcov strany Sloboda a Solidarita (SaS), hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) a hnutia Sme rodina - Boris Kollár. Zástupcov koaličných strán pozval Kiska na štvrtok.

Ako uviedol Krpelam v tlačovej správe, v záujme prezidenta je, aby na Slovensku nevznikla ústavná kríza a zároveň, aby parlament zvolil za kandidátov na ústavných sudcov rešpektované osobnosti z oblasti justície.

Zmeniť spôsob výberu sudcov sa zaviazala vláda vo svojom Programovom vyhlásení a odporučila nám to aj Benátska komisia. „Obsadzovanie ústavného súdu ukáže, ako úprimne to politici so snahou o spravodlivosť na Slovensku myslia,” povedal Kiska.

Kiska kritizuje návrh ministerstva spravodlivosti

Prezident sa pritom v minulosti vyjadril, že návrh z dielne ministerstva spravodlivosti považuje za podpriemerný a podmienku zvýšenia veku na 45 rokov dokonca za škodlivú.

Hlava štátu upozornila, že návrh, okrem iného, nerieši ani súčasný stav, keď jeden parlament a jeden prezident má voliť až dve tretiny sudcov. Situácia bude ešte vážnejšia o desať rokov, keď bude jedna politická reprezentácia vyberať až 12 z 13 sudcov ústavného súdu.

Poslanci NR SR v stredu 12. septembra posunuli do druhého čítania legislatívu, ktorou sa rezort spravodlivosti usiluje presadiť zmeny pri voľbe ústavných sudcov. Do druhého čítania prešiel návrh ústavného zákona i novela zákona o Ústavnom súde SR.

Minister spravodlivosti Gábor Gál navrhol, aby sa zvýšila veková hranica pre kandidátov na 45 rokov, musia tiež ovládať minimálne jeden cudzí jazyk, musia byť rešpektovanou osobnosťou v právnej obci či majú povinnosť absolvovania justičnej skúšky. Zvýšiť by sa mal aj počet poslaneckých hlasov, v súčasnosti stačí na zvolenie kandidáta nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, najmenej však 39. Po novom by potrebovali uchádzači minimálne 76 hlasov.

