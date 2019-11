Kipchoge po štvrtý raz vyhral maratón v Londýne, zlepšil aj traťový rekord

LONDÝN 28. apríla (WebNoviny.sk) - Prestížny 39. ročník maratónu v Londýne vyhral Keňan Eliud Kipchoge v traťovom rekorde a svetovom výkone roka 2:02:37 h. Do histórie podujatia sa zapísal ako jeho prvý štvornásobný víťaz (2015, 2016, 2018, 2019).

Tridsaťštyriročný olympijský šampión z Ria zlepšil vlastný rekord z roku 2016 o 28 sekúnd, za čo získal k 55 000 dolárom za prvenstvo, 100 000 dolárom za čas pod 2:05:00 h ešte ďalší bonus 25-tisíc.

Kipchoge po polmaratónskom medzičase 1:01:37 zabehol v Londýne druhý najlepší maratónsky čas histórie aj vďaka zrýchleniu v druhej polovici (1:01:00), rýchlejší bol len on sám vlani v septembri Berlíne, kde utvoril svetový rekord 2:01:39 h.

Druhý skončil Mosinet Geremew z Etiópie za 2:02:55 a v historických tabuľkách sa dostal na druhú priečku za Kipchogeho a pred Dennisa Kimetta (2:02:57). Tretí v cieli , Ďalší Etiópčan Mule Wasihun, si tiež výrazne zlepšil osobný rekord a časom 2:03:16 je už siedmy najlepší maratónec v histórii.

Legendárny Brit Mo Farah dlho útočil na vlastný európsky rekord 2:05:11 h z Chicaga 2018, ale v závere mu došli sily a v treťom štarte v Londýne skončil piaty za 2:05:39 h, čo je tretí najrýchlejší maratón v podaní Európana. V predošlých dvoch vystúpeniach bol 36-ročný rodák zo somálskeho Mogadiša ôsmy v roku 2014 (2:08:21) a vlani tretí (2:06:21).

Eliud Kipchoge v trinástom maratóne v kariére zaznamenal 12. víťazstvo, nevyhral len v Berlíne 2013, keď skončil druhý (2:04:05) za krajanom Wilsonom Kipsangom so stratou 42 sekúnd.

Najlepší maratónec v histórii - s výnimkou troch maratónov bežal zakaždým pod 2:05:00 h - vyhral postupne v Hamburgu 2013 (2:05:30), Rotterdame 2014 (2:05:00), Chicagu 2014 (2:04:11), Londýne 2015 (2:04:42), Berlíne 2015 (2:04:00), Londýne 2016 (2:03:05), na olympiáde v Riu 2016 (2:08:44), v Berlíne 2017 (2:03:32), v špeciálnom maratóne na okruhu v Monze, kde sa však nebežalo presne podľa pravidiel IAAF (2:00:25), Londýne 2018 (2:04:17), Berlíne 2018 (2:01:39) a znova v Londýne 2019 (2:02:37).

Súťaž žien vyhrala vlani druhá Brigid Kosgeiová v osobnom rekorde 2:18:20 h, keď si o 15 sekúnd zlepšila svoje maximum z víťazného maratónu v Chicagu 2018. Dvadsaťpäťročná Keňanka sa vďaka piatemu najrýchlejšiemu londýnskemu času dostala na siedmu priečku v historických svetových tabuľkách. Z doterajších 10 maratónov vyhrala až šesťkrát (Porto 2015, Miláno 2016, Honolulu 2016 a 2017, Chicago 2018, Londýn 2019) a tri razy skončila druhá.

Obhajkyňa prvenstva Vivian Cheruiyotová si s Kosgeiovou vymenili lanské londýnske pozície - skončila druhá za 2:20:14 h pred ešte len 20-ročnou Etiópčankou Rozou Derejeovou (2:20:51), minuloročnou šampiónkou maratónu v Dubaji. Trojnásobná víťazka Londýnskeho maratónu (2011, 2012, 2017) Mary Keitanyová finišovala tentoraz až šiesta, ale tiež sa dostala pod hranicu 2:21 h. Víťazná Kosgeiová zinkasovala za prvenstvo 55 000 dolárov plus ďalších 75 000 za čas pod 2:20 h.

Na 39. ročníku maratónu v Londýne štartovalo 43 000 bežcov, medzi nimi aj skupinka Slovákov vrátane olympionika z Atén 2004 Marcela Matanina.

Maratón - Londýn

výsledky

Muži: 1. Eliud Kipchoge (Keňa) 2:02:37 h - traťový rekord a svetový výkon roka, 2. Mosinet Geremew 2:02:55, 3. Mule Wasihun 2:03:16, 4. Shura Kitata (všetci Et.) 2:05:01, 5. Mo Farah (V. Brit.) 2:05:39, 6. Tamirat Tola (Et.) 2:06:57, 7. Bashir Abdi (Belg.) 2:07:03, 8. Leul Gebresilasie (Et.) 2:07:15

Ženy: 1. Brigid Kosgeiová 2:18:20 h, 2. Vivian Cheruyiotová (obe Keňa) 2:20:14, 3. Roza Derejeová (Et.) 2:20:51, 4. Gladys Cheronová 2:20:52, 5. Mary Keitanyová (obe Keňa) 2:20:58, 6. Emily Sissonová (USA) 2:23:08, 7. Sinead Divervá (Aus.) 2:24:11, 8. Carla Rochová (Portug.) 2:24:47