Kežmarčania vyjadrili svoj postoj v spore o sídlisko Juh, primátor nie je spokojný s verdiktom súdu

POPRAD 9.apríla (WebNoviny.sk) – Mesto Kežmarok iniciovalo stretnutie s občanmi sporného územia – sídliska Juh, o ktorú vedie spor so susednou obcou Ľubica. Na stretnutí sa zúčastnilo viac ako sto obyvateľov. Tí jasne vyjadrili svoju vôľu, že chcú byť i naďalej obyvateľmi Kežmarku.

„Za 27 rokov občania niekoľkokrát vyjadrili svoju vôľu, že chceli byť aj chcú byť Kežmarčanmi. Dnes všetci, ktorí prišli, opätovne vyjadrili svoj názor. Je to ich vôľa a toto by malo byť rešpektované,“ zhrnul závery stretnutia primátor mesta Kežmarok Ján Ferenčák.

O pomoc požiadajú aj na ministerstve

Ako ďalej dodal, nie je spokojný s verdiktom Krajského súdu v Prešove, ktorý o odkladom účinku správnej žaloby rozhodoval na základe piatich listov vlastníctva a dvanástich vlastníkov. Na území je však 130 listov vlastníctva a 1 205 vlastníkov. Pomoc preto budú hľadať aj na ministerstve spravodlivosti.

„O súdnom pojednávaní sme sa dozvedeli desať dní vopred, o odkladom účinku správnej žaloby sa rozhodlo na základe dvanástich vlastníkov. Prečo neboli oslovení všetci? Máme pocit krivdy a myslím si, že Kežmarok v tomto súdnom spore ťahá za kratší koniec. Oslovíme preto ministra, aby dohliadol na súdny proces a na dodržanie všetkých kritérií,“ vyjadril pochybnosti primátor Ferenčák.

„Požiadame aj predsedu vlády, aby nám pomohol, pretože vôľa ľudí je najdôležitejšia. Nikto im nemá právo diktovať, v ktorej obci chcú žiť,“ doplnil primátor.

V meste ešte stále rezonuje aj dohoda z roku 1992, ktorá hovorí o tom, že celý Juh bude Kežmarský. Dohodu podpísali ôsmi zástupcovia vtedajšej mestskej časti Ľubica.

Spor o Štrbské pleso

Nejde o prvý prípad, keď sa posúvali hranice katastra. Takmer dvadsať rokov sa ťahal aj spor o Štrbské pleso, ktorý v rámci reštitúcie napokon vyhrala obec Štrba a mesto Vysoké Tatry tak prišlo o atraktívne územie a jeho obyvateľov, nie však o všetkých. Časť obyvateľov sa rozhodla ostať Tatrancami, väčšina však prešla pod Štrbu.

„Obyvateľom Štrbského plesa sme vtedy dali na výber, aby sa sami rozhodli. My sme ich rozhodnutie akceptovali. Podobný scenár už zažila aj Pribylina či obec Východná,“ uviedol pre agentúru SITA starosta obce Štrba Michal Sýkora, ktorý zároveň dodal, že to nebol jednoduchý boj, no aj napriek tomu dnes obe samosprávy úspešne spolupracujú.

Predmetom dlhoročného sporu medzi Kežmarkom a obcou Ľubica je sídlisko Juh, ktoré ešte minulý rok na základe uznesenia vlády z roku 2005 o zmene hranice katastra dotknutých obcí a po niekoľkých súdnych sporoch pričlenili ku Kežmarku. Ľubica však spor o územie vo februári tohto roku opäť otvorila a Krajský súd v Prešove rozhodol o odkladom účinku správnej žaloby, čím sa boj o územie opäť začal.

