Kellner zrejme začne Markízu a ďalšie televízie rozpredávať, myslí si Múdry

28.10.2019 (Webnoviny.sk) - Predaj CME je normálny obchod, no je otázne, či nový majiteľ nezačne televízie, medzi ktoré patrí aj Markíza, rozpredávať. Pre agentúru SITA to povedal člen Medzinárodného tlačového inštitútu (IPI) a Tlačovo-digitálnej rady SR Pavol Múdry v reakcii na prevzatie spoločnosti Central European Media Enterprises (CME) skupinou PPF českého miliardára Petra Kellnera. Podľa Múdreho „asi CME už tie bežné problémy, ktoré v bývalej východnej Európe mala, nechce znášať“. Ťažko však podľa neho odhadnúť, ako pri tomto rozhodnutí reálne zavážil pokles tržieb.

Televízie zrejme začne rozpredávať

Múdry predpokladá, že nový vlastník začne jednotlivé televízie rozpredávať. „Pokiaľ viem, okrem Novy a Markízy sú stratové,“ zdôvodnil. Možnosťou tiež je, že Kellner bude do televízii investovať ďalšie peniaze a snažiť sa, aby zarábali.

„Ja si skôr myslím, že ich bude predávať a potom je tá otázka - komu sa dostane do rúk Markíza a ako bude ďalej pokračovať vlastníctvo médií, ktoré sa začína koncentrovať do rúk silných finančných hráčov,“ doplnil pre SITA Múdry.

„Legislatíva o krížovom vlastníctve médií je. Keby sa striktne dodržiavala, tak by niektoré médiá nemohli fungovať s tým vlastníctvom, ktoré momentálne je“, uviedol Múdry na otázku, či nechýba na európskej či národnej úrovni legislatíva, ktorá by zabránila trendu prechodu médií do vlastníctva finančných skupín.









Za problém považuje fakt, že sa pravidlá v tejto oblasti obchádzajú, a to tak, že sa vytvorí nová spoločnosť, ktorá formálne nemá nič s majiteľom iných médií. Otázkou tiež je, kde sa táto spoločnosť vytvorí, v ktorej krajine. Preto si nevie predstaviť legislatívu, ktorá by vedela zabrániť tomu, aby niekto finančne silný nevlastnil viacero médií.

Zaplatí 2,1 miliardy dolárov

Skupina PPF českého miliardára Petra Kellnera sa dohodla na prevzatí spoločnosti Central European Media Enterprises (CME). Informovali o tom obe zúčastnené strany.

Podľa CME pritom PPF zaplatí za prevzatie CME, ktorá okrem slovenských televízií Markíza, Doma, Dajto a Markíza International prevádzkuje televízne stanice aj v ďalších štyroch stredo a východoeurópskych krajinách, zhruba 2,1 miliardy amerických dolárov (USD).





Dohodu bude ešte musieť odobriť valné zhromaždenie CME a potrebné budú aj súhlasy regulačných orgánov. Majoritný akcionár CME, telekomunikačná skupina AT&T, však s touto transakciou podľa CME súhlasil. Ukončenie celej akvizície sa očakáva zhruba v polovici roka 2020.





„Špeciálny výbor predstavenstva spolu s našimi poradcami vykonal rozsiahly prieskum alternatív, ktorý zahŕňal rokovania s významným počtom možných strategických partnerov a finančných skupín. Toto oznámenie dnes opätovne potvrdzuje náš záväzok priniesť hodnotu všetkým akcionárom," povedal na margo dosiahnutej dohody predseda predstavenstva CME John Billock.

Doplnenie telekomunikačného biznisu

Majoritný akcionár skupiny PPF Petr Kellner v súvislosti s oznámenou akvizíciou hovorí najmä o snahe doplniť telekomunikačný biznis skupiny v strednej a východnej Európe.





„Chceme využiť synergie medzi tvorbou mediálneho obsahu a jeho distribúciou. Našim motívom je teda predovšetkým rozvíjanie telekomunikačného a mediálneho biznisu. CME je dobre fungujúca spoločnosť a po jej prevzatí neplánujeme žiadne unáhlené zásahy do jej fungovania," uviedol.





Oznámenie o transakcii tak definitívne potvrdilo niekoľkomesačné špekulácie o prevzatí skupiny PPF českým podnikateľom Petrom Kellnerom. Médiá však rovnako špekulovali aj o možnosti, že ak sa táto transakcia zrealizuje, otvára sa tiež možnosť rozpredať televízie v jednotlivých krajinách v pôsobnosti CME.





V prípade Markízy sa v minulosti skloňovalo viacero prípadných záujemcov. Medzi nimi boli aj slovenské finančné skupiny, ktoré už majú svoje mediálne domy. Aktuálne však svoj prípadný záujem o Markízu komentovať nechcú.

Prevádzkuje viaceré stanice

Central European Media Enterprises prevádzkuje televízne stanice v piatich krajinách strednej a východnej Európy. Spoločnosť v júli 2007 odkúpila 20% v TV Markíza od spoločnosti Media Invest, spol. s r.o. CME informovala, že touto transakciou sa stala 100-percentným vlastníkom spoločnosti Markíza - Slovakia, spol. s r. o., ktorá je prevádzkovateľom licencie na vysielanie TV Markíza.





Okrem samotnej televízie Markíza na Slovensku prevádzkuje aj televízie Doma, Dajto a Markíza International.





Skupina PPF investuje do radu odvetví od finančných služieb cez telekomunikácie, biotechnológie, nehnuteľnosti až po strojárstvo. PPF pôsobí v Európe, Ázii a Severnej Amerike. Ku koncu minulého roka vlastnila skupina PPF aktíva vo výške viac ako 45 miliárd eur.

