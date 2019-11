Keita z FC Liverpool môže zabaliť sezónu, v zápase proti Barcelone sa nepríjemne zranil

"Bol to veľmi nešťastný moment. Mám zlé správy, Naby si roztrhol jednu zo šliach. Bude mimo minimálne dva mesiace. Viem, že to nie je preňho najlepšia situácia, ale je v poriadku. Jeho zranenie nie je priaznivé hneď z dvoch uhlov pohľadu. Bude nám chýbať v dôležitých zápasoch v závere sezóny a nepomôže ani národnému tímu, čo nie je dobré," cituje slová trénera Liverpoolu Jürgena Kloppa oficiálny web "The Reds".