Kei Nišikori si zahrá štvrťfinále US Open, Kohlschreiber v osemfinále nezískal ani set

NEW YORK 3. septembra (WebNoviny.sk) - Japonský tenista Kei Nišikori postúpil do štvrťfinále dvojhry mužov na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku.

Dvadsaťosemročný Nišikori zvíťazil v pondelňajšom osemfinále 6:3, 6:2, 7:5 nad Nemcom Philippom Kohlschreiberom.



Miestny finalista z roku 2014 Nišikori sa vlani vo Flushing Meadows nepredstavil pre problémy s pravým zápästím. Po Wimbledone je US Open je druhým tohtoročným grandslamovým turnajom, na ktorom sa dostal medzi najlepšiu osmičku.

US Open – dvojhra – osemfinále Kei Nišikori (Jap.-21) - Philipp Kohlschreiber (Nem.) 6:3, 6:2, 7:5





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !