Kedysi zahnal do kúta Iniestu. Odvážny Van Bommel nechce v Barcelone meniť herný systém

BARCELONA 18. septembra (WebNoviny.sk) - Pre mnohých holandských fanúšikov predstavuje symbol "totálneho nefutbalu", napriek tomu má v zbierke veľké množstvo kolektívnych úspechov.

Vicemajster sveta 2010 a momentálne kouč PSV Eindhoven Mark van Bommel sa v utorok vráti na trávnik španielskeho tímu FC Barcelona, s ktorým počas jednoročného pôsobenia v sezóne 2005/2006 stihol získať najcennejší klubový úspech v Európe - "ušatú trofej" pre víťaza Ligy majstrov.

PSV necestoval do Katalánska na výlet

Práve duel na Camp Nou od 18.55 h SELČ začne tohtosezónny program skupinovej časti kontinentálneho pohára číslo jeden (v rovnakom čase má výkop aj druhý zápas B-skupiny Inter Miláno - Tottenham Hotspur, pozn.) a dnes 41-ročný Van Bommel podotýka, že Eindhoven necestoval do Katalánska na výlet.



"Je mi jedno, kto z mojich hráčov si po zápase nájde Messiho a vymení si s nim dres. Ak dosiahneme dobrý výsledok, nech za nim pokojne zájdu všetci. Jediné, čo som hráčom zakázal, je to, aby to nerobili počas prestávky," uviedol Van Bommel a doplnil: "Niektorí ľudia vravia, že ak v Barcelone prehráte 0:1, 0:2 alebo 1:2, odviedli ste skvelú prácu. To však nie je náš cieľ. S takýmto prístupom sme mohli rovno zostať doma."

Van Bommel stretne starých známych

Zať niekdajšieho kouča holandskej reprezentácie či naposledy austrálskych "socceroos" Berta van Marwijka sa teší, že sa v Barcelone stretne s mnohými starými známymi. Mrzí ho akurát, že neuvidí Andrésa Iniestu. Mimochodom, práve strelec "zlatého gólu" na MS 2010 v JAR, ktorý už hráva za japonský Vissel Kóbe, sa v istom interview vyjadril, že Van Bommel bol prvý hráč, ktorý ho "zahnal do kúta".

"Na barcelonskom štadióne je vždy ťažké hrať, ale je to vzrušujúca výzva. Ako bývalý hráč tohto mužstva budem počas zápasu cítiť výnimočné emócie. Môj tím má v krvi útočné poňatie hry a nemá zmysel meniť ho tak, aby sa prispôsobil Barcelone. Máme meniť náš herný systém iba na toto stretnutie? Nie, v žiadnom prípade. Nič nezmením. Toto nie je cesta, akou sa vyberám," skonštatoval Mark van Bommel, ktorého zverenci v úvodných piatich kolách holandskej Eredivisie 2018/2019 nestratili ani bod a majú impozantné skóre 21:3.

