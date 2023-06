Kedy konečne praskne realitná bublina? Zastabilizované ceny môžu byť podľa analytika čoskoro v jednom meste

Ceny nehnuteľností nemôžu kontinuálne stúpať závratným dvojciferným tempom donekonečna, myslí si odborník na reality v spoločnosti FinGO.sk Viktor Obtulovič. Zdražovanie hypotekárnych úverov u niektorých skupín klientov zníži podľa neho kúpyschopnosť.

V horizonte pár mesiacov môže viesť k zastabilizovaniu cien realít najmä v hlavnom meste, ale aj v iných atraktívnych krajských mestách.

Predávajúci majú stále navrch

„Pokles cien nehnuteľností však v blízkej dobe nepredpokladáme. Na realitnom trhu platí stále tá istá rovnica – dopyt neutícha a niekoľkonásobne prevyšuje ponuku,“ pokračuje Obtulovič.

Predávajúci stále majú podľa neho navrch a aj oni udávajú tempo rastu, keďže si môžu vyberať z množstva záujemcov o kúpu. Preto Obtulovič neočakáva prasknutie realitnej bubliny a zníženie cenoviek bytov a domov v tomto roku.

Stavebné materiály a práce zdraželi

Na realitnom trhu stále prevláda vysoký dopyt po kúpe. „Dobre vieme, aká je realita na Slovensku. Stavia sa málo a ak sa stavať bude, tak drahšie, keďže ceny stavebných materiálov a prác vzrástli a do karát im nehrá ani vysoká inflácia,“ myslí si Obtulovič.





Navyše, mnohé stavebné spoločnosti hlásia problémy s garantovaním termínov dokončovania stavieb vzhľadom na výrazný nedostatok stavebných materiálov. V praxi to môže znamenať spomalenie výstavby, a tým pádom aj nižší počet nových nehnuteľností na trhu.

„Developeri si dobre prepočítajú, či sa im momentálne oplatí stavať alebo svoje plánované projekty odložia “do šuflíka” a vytiahnu ich o pár rokov, kedy ceny stavebných materiálov budú priaznivejšie,“ dodal Obtulovič.





Zdražovanie prinútilo Slovákov šetriť, nakupujeme viac v zľavách a investujeme do zelených technológií

Vysoká inflácia a s ňou spojené zdražovanie mení aj spotrebiteľské správanie sa Slovákov. Sedem z desiatich potvrdilo, že pre vysoké ceny kupuje menej spotrebného tovaru ako vlani.

Nakupovanie zbytočností sa skončilo

Až 80 percent Slovákov zároveň v súčasnosti nakupuje viac v akciách a zľavách v porovnaní s minulosťou. Je aj pätina ľudí, ktorí sa pre súčasnú infláciu pri nakupovaní zľavami neriadia.





Ako ďalej ukázal prieskum pre spoločnosť Home Credit, vysoká inflácia vo všeobecnosti zatiaľ odradila od kúpy vybraného tovaru alebo služby zhruba tretinu opýtaných.

Investície do energetickej sebestačnosti

Obavy z vysokých cien urýchlil nákup niektorých tovarov a služieb. Najviac sa to prejavilo v prípade nákupu zariadení na posilnenie energetickej sebestačnosti, či už to boli solárne panely, tepelné čerpadlá alebo kotly na tuhé palivo.

Tu sa až 50 percent opýtaných rozhodlo pre urýchlenú kúpu preto, že sa obávali zvyšujúcich sa cien. Z rovnakého dôvodu si traja z desiatich Slovákov predstihu kúpili letnú dovolenku a ďalších 20 percent sa urýchlene rozhodlo pre rekonštrukciu svojej nehnuteľnosti.

Tento rok bez dovolenky

Vysoká inflácia vo všeobecnosti zatiaľ odradila od kúpy vybraného tovaru alebo služby zhruba tretinu opýtaných. Najviac sa to prejavilo v prípade nákupu letných dovoleniek.





Tu bol výrazný rast cien na Slovensku dôležitým faktorom pre 43 percent ľudí, ktorí si zájazd či dovolenkový pobyt preto nezakúpili.

Len o niečo menej Slovákov inflácia odradila od kúpy osobného auta, taktiež rekonštrukcie alebo úpravy svojho bytu či domu alebo nákupu drahšej elektroniky či módnych doplnkov a oblečenia.

V zaúverovaní sme obozretnejší

Rast inflácie častejšie skôr neovplyvňoval rozhodnutie Slovákov zobrať si nejakú pôžičku alebo tovar na úver. V mnohých prípadoch išlo aj o nevyhnutnosť.

Keď sa napríklad rozbije auto, úplne pokazí chladnička alebo sporák, je nutné situáciu ihneď riešiť a pôžička má vtedy pre mnohých zmysel. „Rozhodne neodporúčame požičiavať si na darčeky, oslavy alebo dovolenky,“ radí ombudsman klientov spoločnosti Home Credit Miroslav Zborovský.





Reprezentatívny prieskum v máji 2022 realizovala agentúra Stem/Mark pre Home Credit Slovakia.

Žiaden prorodinný balíček ani nemusí byť a môže skončiť na ústavnom súde, myslí si Kolíková

Podľa ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (nom. SaS) môžu ľudia čakať aj to, že žiaden porodinný balíček nebude a možno skončí na Ústavnom súde SR.





Uviedla to v diskusnej relácii Na telo v televízii Markíza.





„To sa naozaj môže stať a je mi to veľmi ľúto, pretože na takýto balík ľudia naozaj čakajú. Má byť nastavený na ľudí, ktorí sú v núdzi, pre chudobných, nezamestnaných, osobitne aj pre seniorov. Nie je to totiž adresné, je to obrovský balík peňazí. A to, že sme nemali riadnu odbornú diskusiu o tom, čo je teraz potrebné urobiť alebo ekonomicky čo zvládneme ako krajina, je hrubou chybou tejto vlády," povedala Kolíková.

Peter Pellegrini (Hlas-SD) upozornil na to, že financie by sa mali začať vyplácať začiatkom budúceho roka. Preto nevníma daný návrh ako skutočnú pomoc v čase vysokej inflácie. „Vyzývame vládu, nech niečo robí s extrémnymi cenami," doplnil.

Nad Slovenskom hrozila zrážka dvoch lietadiel, tvrdí Hlas a žiada hlavu šéfa Letových prevádzkových služieb

Nad Slovenskom podľa strany Hlas – sociálna demokracia hrozila zrážka dvoch lietadiel.

Strana vyzýva ministra dopravy a výstavby Pavla Lančariča, aby okamžite začal konať a odvolal generálneho riaditeľa štátneho podniku Letových prevádzkových služieb Martina Kabáta. Informovala o tom hovorkyňa strany Patrícia Macíková.

„Po kauze zlatých padákov pre manažment podniku, na ktorý upozornil Hlas – sociálna demokracia sa ukázalo ďalšie vážne pochybenie šéfa podniku Martina Kabáta. Nad východným Slovenskom sa v našom vzdušnom priestore začiatkom mája takmer zrazili dve dopravné lietadlá. Podľa letových dispečerov ide o dôsledok zlých manažérskych rozhodnutí v štátnom podniku Letové prevádzkové služby,“ uviedol predstaviteľ Hlasu Samuel Migaľ.

Takto to podľa Migaľa vyzerá, ak sú do štátnych podnikov nominovaní ľudia čisto na základe politickej príslušnosti a nie na základe odbornosti.





„Je čas to po voľbách to zmeniť a odbornosť a profesionalita musia byť základným kritériom pre takéto nominácie. Navyše incident hroziaci veľkou medzinárodnou blamážou kompetentní tajili. Je to škandál a očakávam, že minister dopravy Lančarič sa s prípadom oboznámi a bude rezolútne konať,“ dodal Migaľ.