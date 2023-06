Kedy klesnú úrokové sadzby? Analytik nemá dobré správy

V súčasnosti všetci vnímajú, že vývoj cien má ďaleko od stabilného. Preto Európska centrálna banka (ECB) podľa ekonomického analytika Tatra banky Borisa Fojtíka zdvíhaním úrokových sadzieb mení prostredie, v ktorom fungujú komerčné banky. Klienti tieto zmeny pociťujú najmä ako nárast sadzieb na úveroch.

Úroková sadzba vzrastie od nového roka

Cieľom zmeny úrokového prostredia je podľa analytika dosiahnutie nižšieho dopytu a tým pádom aj nižšieho dodatočného tlaku na rast cien, ktorý je primárne spôsobený rastom cien energií. „Ak to veľmi zveličím, aby začali úroky opäť klesať, musia najprv zastaviť infláciu a dosiahnuť svoj vrchol,“ povedal Fojtík.

Prognóza Raiffeisen Research predpokladá, že základná úroková sadzba ECB vzrastie začiatkom roka 2023 na úroveň troch percent. „To je úroveň, ktorá by mala mať na ekonomiky eurozóny negatívny efekt, čo sa týka ekonomického rastu, zároveň pozitívny, čo sa týka zastabilizovania cenovej hladiny. Akonáhle sa inflácia začne približovať cieľu ECB, dá sa očakávať aj pokles sadzieb,“ hovorí analytik.

Dlhodobá prognóza

Na prognózovanom horizonte do konca roka 2025 očakáva, že základná sadzba by sa mala dostať naspäť na súčasnú úroveň, ktorá predstavuje dve percentá. Tá je vnímaná podľa neho ako rovnovážny stav, kedy menová politika nepodporuje, ale ani nebrzdí ekonomický vývoj.

„Zároveň však treba povedať, že na takto dlhú prognózu treba pozerať ako na scenár bez dodatočných extrémnych neočakávaných vplyvov. Posledné tri roky nám však dávajú jasne najavo, že opatrnosti a obozretnosti nie je nikdy dosť,“ skonštatoval Fojtík.





Ak by sme sa však mali dostať na úroveň sadzieb z predošlej dekády, museli by sme podľa neho opäť zažiť bezprecedentný ekonomický šok. Ten by priniesol významný ekonomický pokles, nárast nezamestnanosti a prípadne defláciu. „Myslím, že za to nám to nestojí,“ uzavrel Fojtík.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Piatok 23. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Úlohy sa stanú pre vás neprehľadné. Zapríčiníte si to však len vy, lebo naďalej otáľate s riešením. Popoludní sa konečne pozriete na nejaký problém s odstupom.

Býk 21.4. - 21.5.

Dnešné úspechy, aj keď drobné, vám zvýšia sebadôveru, ktorú tak potrebujete. Konečne sa vám podarí zbaviť pochybností, či postupujete správne. Nechajte sa riadiť intuíciou.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek menším nedorozumeniam i stresom dokážete nemožné. Stačí, aby ste sa len trochu ovládali. Informácie, ktoré získate, sa vám podarí výhodne využiť.

Rak 22.6. - 22.7.

Vaše činy súvisiace so vzťahmi budú mimoriadne úspešné. V zamestnaní sa vám núka vynikajúca ponuka. Mali by ste sa do nej pustiť z plných síl.





Všetky Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?