Kedy budú nižšie ceny energií pre slovenské domácnosti a firmy? ÚRSO nemá dobré správy

Slovenské domácnosti či firmy by nemali minimálne ešte dva roky očakávať pokles cien energií. Podľa aktuálnych prognóz to tvrdí Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).

„Na začiatku roka 2022 sa očakávalo, že sa situácia ustáli, že veľkoobchodné ceny energií postupne klesnú.

Avšak terajšie prognózy nenaznačujú výrazný pokles cien ani do konca roka 2024,“ uviedol regulačný úrad.

Nárast nákladov za energie

Pandémia a neskôr vojna na Ukrajine veľmi výrazne ovplyvnili najmä ceny elektriny a plynu. Situácia na trhu s energiami súvisiaca s vysokým nárastom cien komodít negatívne zastihla podľa regulátora všetkých účastníkov trhu – odberateľov, dodávateľov, prevádzkovateľov sústav a sietí.





Odberatelia v podnikateľských kategóriách môžu podľa ÚRSO očakávať nárast nákladov za energie v prípade integrovaného odberu elektriny aj plynu oproti minulému roku aj o viac ako 60 %. „Bohužiaľ, je to realitou,“ konštatoval regulačný úrad.

Platby za dodávku energií prudko stúpli

Ostatné podnikateľské subjekty mimo regulovaného segmentu trhu s elektrinou a trhu s plynom, ktoré majú ceny zmluvne dohodnuté a ktoré kopírujú aktuálne veľkoobchodné ceny energií znášajú nepriaznivú súčasnú situáciu na trhu v plnom rozsahu.





Platby za dodávku energií im stúpli aj niekoľkonásobne. Najhoršie sú na tom tí podnikatelia, ktorí nestihli uzavrieť zmluvu s fixnou cenou do konca roka 2021, respektíve im aktuálna zmluva končí v tomto období.





„Vzhľadom na nízku likviditu na veľkoobchodnom trhu im dodávateľ dokáže zabezpečovať nákup komodity prakticky len na spotovom trhu, čoho dôsledkom je, že sú vystavení najextrémnejším cenám, ktoré sa navyše v priebehu čase veľmi dynamicky menia,“ doplnil regulačný úrad.

Zefektívnenie spotreby

Enormnému nárastu nákladov na energie čelia všetci odberatelia v EÚ. Slovenský regulačný úrad odporúča odberateľom zefektívniť svoju spotrebu.





„Inými slovami, je potrebné zaoberať sa okrem jednotkovej ceny energií aj otázkou celkového, napríklad ročného nákladu na zabezpečenie energií, pričom to druhé sa dá ovplyvniť v prvom rade optimalizáciou energetických parametrov domácností, ale najmä optimalizáciou spotrebiteľských návykov. Je potrebné zdôrazniť, že najlacnejšia energia je vždy tá, ktorú spotrebiteľ nemá potrebu odobrať zo sústavy alebo siete,“ uzavrel regulačný úrad.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Piatok 23. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Úlohy sa stanú pre vás neprehľadné. Zapríčiníte si to však len vy, lebo naďalej otáľate s riešením. Popoludní sa konečne pozriete na nejaký problém s odstupom.

Býk 21.4. - 21.5.

Dnešné úspechy, aj keď drobné, vám zvýšia sebadôveru, ktorú tak potrebujete. Konečne sa vám podarí zbaviť pochybností, či postupujete správne. Nechajte sa riadiť intuíciou.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek menším nedorozumeniam i stresom dokážete nemožné. Stačí, aby ste sa len trochu ovládali. Informácie, ktoré získate, sa vám podarí výhodne využiť.

Rak 22.6. - 22.7.

Vaše činy súvisiace so vzťahmi budú mimoriadne úspešné. V zamestnaní sa vám núka vynikajúca ponuka. Mali by ste sa do nej pustiť z plných síl.





Všetky Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?