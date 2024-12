Keď sa z obľúbenej detskej hry stáva hra o život

BRATISLAVA 21. mája (WebNoviny.sk) - Keď som bola malá, moja najobľúbenejšia hra bola hra na schovávačku. Len čo sme prišli s kamarátmi zo školy, dokázali sme sa hrať na schovávačku celé popoludnie, až kým sa úplne nezotmelo. Nič nás netrápilo, len sme si slobodne behali po ulici a skrývali sa jeden pred druhým.

Ako humanitárna pracovníčka na Ukrajine som navštívila mnohé školy. Jednou z nich bola škôlka pre deti, ktoré trpeli astmou. Učiteľky mi rozprávali ako boli deti v čase bombardovania v škôlke a potrebovali sa skryť. Išli s nimi hlboko do tmavej a vlhkej pivnice a snažili sa ich presvedčiť, že sa hrajú na schovávačku. Deti im však so strachom oponovali: "Pani učiteľka, to nie je hra, to je vojna." Bombardovanie v ten deň poškodilo strechu aj niektoré miestnosti. Nešla elektrina, kúrenie, voda. Napriek tomu, že tieto deti mali astmu, museli dlhé mesiace chodiť do takto poškodenej školy. Trauma z týchto dní im ostane v mysliach celý život.

Prosíme Vás o pomoc pre deti, ktoré prežívajú vojnu cestou do školy aj počas vyučovania - každý deň, už niekoľko rokov, a to hneď za hranicami Slovenska.

Ďakujeme za každú Vašu pomoc





Mária Sliacka

Výkonná riaditeľka Slovenskej nadácie pre UNICEF





Konflikt na východnej Ukrajine trvá už 6 rokov a deti v ňom veľmi trpia.





Každé štvrté dieťa v tejto oblasti potrebuje okamžitú psychosociálnu podporu.





Útoky na zdroje pitnej vody sú útokmi na deti.





Približne 500 000 detí potrebuje pomoc. Potrebujú prístup k pitnej vode, bezpečné prostredie na školách, zdravotnú starostlivosť a psychosociálnu podporu.

Za Vašich 15 EUR môžeme zaočkovať 42 detí proti osýpkam, ktoré sú na Ukrajine kvôli problémom s dodávkami vody a nedostatočnou hygienou rozšírené.





Pomôžte ešte dnes

www.unicef.sk/modrygombik



