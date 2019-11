Keď Barcelona ponúkne za Hamšíka 150 miliónov eur, môžeme sa rozprávať o prestupe, tvrdí Petráš

NEAPOL 26. októbra (WebNoviny.sk) - Slovenský futbalista Marek Hamšík sa napriek špekuláciám nechystá odísť z talianskeho klubu SSC Neapol. Zmenila by to iba výnimočná ponuka. Povedal to jeden zo zástupcov 31-ročného stredopoliara Martin Petráš.

"Stále počúvame tie isté otázky. Sú pritom úplne zbytočné a už ma vytáčajú. Rovnaké otázky dostáva aj Marek a takisto je z nich rozčarovaný. Hrá dobre a sústredí sa na Neapol. Ak prídu zástupcovia FC Barcelona a ponúknu 150 miliónov eur, potom sa môžeme rozprávať o prestupe. Marek stále dokazuje, že je skvelý futbalista a vzorový profesionál," cituje Petráša portál football-italia.net s odvolaním sa na Radio Marte.

O prestupe slovenského reprezentanta a kapitána SSC Neapol sa špekuluje od leta, vtedy sa spomínal najmä jeho transfer do Číny. Rovnaké hlasy sa ozývajú opäť s blížiacim sa zimným prestupovým obdobím. Hamšík odohral v sezóne 2018/2019 dosiaľ deväť zápasov, ale iba trikrát absolvoval plnú minutáž.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !