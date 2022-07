Kde si vymyslel Matovič príjmy do štátneho rozpočtu? Fico s hrôzou očakáva, čo ponúknu verejnosti (video)

5.10.2021 (Webnoviny.sk) - Plánované príjmy budúcoročného štátneho rozpočtu vo výške 20 miliárd eur sú podľa predsedu strany Smer-SD Roberta Fica nezmysel. Ako ďalej uviedol na utorkovej tlačovej konferencii, je smiešne pozerať sa na to, ako sa zástupcovia súčasnej vlády stretávajú po nociach na koaličných radách a na ničom sa nevedia dohodnúť.

„Kde si vymyslel Matovič príjmy do štátneho rozpočtu? On si to jednoducho vycucal z prstu,“ povedal Fico. Minister financií Igor Matovič v pondelok podvečer uviedol, že deficit budúcoročného štátneho rozpočtu by mal byť na úrovni okolo 4,3 percenta a že plánované príjmy by mali byť vo výške 20 miliárd eur.

Nevedia, čo majú robiť

Koaličné strany sa však zatiaľ v rámci rozpočtu nedohodli. Predseda parlamentného finančného výboru Marián Viskupič (SaS) po pondelkovom rokovaní koaličnej rady povedal, že koalícia bude na túto tému ďalej diskutovať.

Podľa Fica to len potvrdzuje, že nevedia, čo majú robiť. „My len s hrôzou čakáme, čo ponúknu slovenskej verejnosti,“ skonštatoval Fico. Podľa neho však práve slovenská verejnosť bude tá, ktorá to v konečnom dôsledku bude musieť celé zaplatiť.

Obsah rozpočtu nie je známy

Podľa zákona o rozpočtových pravidlách musí ministerstvo financií návrh rozpočtu predložiť parlamentu do 15. októbra. Vlani vláda materiál schválila na poslednú chvíľu, a to 14. októbra.

Dovtedy nebolo jasné, čo rozpočet obsahuje. Návrh rozpočtu vtedy dokonca neprešiel tripartitou, sociálni partneri nedostali možnosť o ňom rokovať. Ani tento rok zatiaľ nie je jasné, čo obsahuje rozpočet na nasledujúce roky.

Najčítanejšia najnovšia správa

Hasičom sa nedarí uhasiť lesný požiar v parku České Švýcarsko, o pomoc požiadali aj slovenských kolegov

26.7.2022 (Webnoviny.sk) - V obci Mezná v Národnom parku České Švýcarsko oheň z lesného požiaru preskočil na niekoľko domov.

Horia desiatky hektárov lesa

Z obce sa v dôsledku silnejúceho požiaru museli nad ránom hasiči evakuovať, ale po svitaní sa tam vrátili. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.

S ohňom, ktorý zasiahol niekoľko desiatok hektárov lesa, od nedele bojujú desiatky hasičských jednotiek, policajné aj armádne vrtuľníky i lietadlo.

Pomoc zo Slovenska

„Jedinou možnosťou je hasiť zo vzduchu. Žiadame o pomoc ostatné európske štáty. V utorok na poludnie by mali priletieť dva vrtuľníky zo Slovenska,“ povedal v relácii Snídaně s Novou generálny riaditeľ Hasičského záchranného zboru Vladimír Vlček.

Požiar viedol k evakuácii desiatok turistov a obyvateľov Meznej ako aj obce Hřensko a uzatvorili preň aj okolité cesty a hranice s Nemeckom. Dym z požiaru je v dôsledku poveternostných podmienok cítiť už vo viacerých častiach Česka.

Dnes ráno bylo rozhodnuto o vyslání dalších hasičů a techniky do Hřenska z @hzskhk a @HZS_Pardubice. https://t.co/gYO1upbS6d — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) July 26, 2022

Viac k téme: Evakuácia, Lesný požiar

