Kde sa v mozgu nachádza zdroj kreativity? Štúdia hľadala odpoveď medzi džezovými gitaristami

11.4.2020 (Webnoviny.sk) - Rozšírené presvedčenie tvrdí, že kreativita je produktom pravej hemisféry mozgu. V tejto súvislosti sa aj o inovatívnych ľuďoch hovorí, že viac využívajú svoju pravú hemisféru, zatiaľ čo tí, ktorí využívajú viac ľavú, majú byť podľa týchto predstáv analytickí a logickí.

Neurovedci sú však k tomuto zjednodušenému vnímaniu fungovania ľudského mozgu dlhodobo skeptickí a tvrdia, že na jej podporu nie je dosť dôkazov, pričom taká komplexná schopnosť ľudí, ako je kreativita, podľa nich musí čerpať z rozsiahlych oblastí oboch hemisfér.

Štúdia, ktorej výsledky publikovali v časopise NeuroImage, pritom ukázala, že kreativitu poháňa predovšetkým pravá hemisféra u muzikantov, ktorí majú menej skúseností s improvizáciou. Hudobníci, ktorí sú v tejto oblasti veľmi skúsení, sa však viac spoliehajú na ľavú hemisféru.

To podľa vedcov naznačuje, že kreativita je "schopnosť pravej strany mozgu", keď človek čelí neznámej situácii, no u človeka, ktorý je v tejto oblasti skúsený, vychádza z dobre naučených rutín ľavej hemisféry.

Vedecký tím zaznamenal elektroencefalogramy (EEG) 32 džezových gitaristov, medzi ktorými boli niektorí veľmi skúsení a iní menej. Každý z nich mal za úlohu improvizovať na šesť skladieb s naprogramovaným sprievodom bicích, basy a klavíra.

Vzniknutých 192 nahrávok následne individuálne prehrali štyrom džezovým expertom a učiteľom, ktorí vyhodnotili kreativitu a ďalšie kvality nahrávok.

Vedci potom porovnali záznamy EEG s hodnoteniami hudobných expertov, pričom brali do úvahy aj skúsenosti jednotlivých muzikantov.

Štúdia odhaľuje oblasti mozgu, ktoré podporujú kreatívnu hudobnú improvizáciu u veľmi skúsených hudobníkov aj ich menej skúsených náprotivkov a zároveň sa vyjadruje ku kontroverznej otázke, akú úlohu v kreativite zohrávajú pravá a ľavá hemisféra. Navyše tiež upozorňuje na dôležitú otázku definície a chápania kreativity.

"Ak je kreativita definovaná v medziach kvality produktu, napríklad piesne, vynálezu, básne alebo maľby, potom hrá kľúčovú úlohu ľavá hemisféra. Ak však kreativitu chápeme ako schopnosť človeka vyrovnať sa s novými, neznámymi situáciami, ako v prípade nových improvizátorov, potom hrá vedúcu úlohu pravá hemisféra," skonštatoval spoluautor štúdie John Kounios.

Pri zohľadnení toho, ako sa mení aktivita mozgu so skúsenosťami, môže tento výskum prispieť napríklad k vývoju nových metód učenia ľudí, ako byť kreatívnymi.

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

