Kažimír zavádzal o výdavkoch v zdravotníctve, OĽaNO kritizuje aj vyššie platy zdravotných sestier

BRATISLAVA 2. októbra (WebNoviny.sk) - Tlačová konferencia ministra financií Petra Kažimíra a ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej, na ktorej predstavili navýšenie rozpočtu pre zdravotníctvo a zvýšenie miezd sestrám, bola podľa hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) zavádzajúca.

Strana príjmov rastie rekordne dobre

"O historicky najvyšších výdavkoch bude môcť minister financií hovoriť takmer pri každej kapitole nového rozpočtu, pretože strana príjmov mu rastie rekordne dobre,“ uviedol tieňový minister zdravotníctva OĽaNO Marek Krajčí.

Podľa neho takmer pri všetkých rezortoch môže minister financií každoročne hovoriť o rekordných výdavkoch, pretože tie rastú každý rok kvôli inflácii.





Krajčí tiež pripomenul, že Inštitút finančnej politiky v najnovšej septembrovej prognóze hovorí, že v roku 2018 budú mať zdravotné poisťovne lepší výber o 338 mil. eur vďaka vyššej zamestnanosti.

Navýšenie je nedostatočné

Ak vo svetle dobrých príjmov do rozpočtu prezentuje minister zrušenie percenta, ktorým mal štát platiť za svojich poistencov (deti, nezamestnaných a dôchodcov), je to len jasným dôkazom toho, že tento rok by bol príspevok štátu pre jeho poistencov ešte nižší ako bol minulý rok, konštatoval Krajčí.





Navýšenie tarifných platov sestier a pôrodných asistentiek o 10 % nie je podľa neho dostatočné, lebo v priemere treba dosiahnuť plat na úrovni 110 % priemernej mzdy v národnom hospodárstve, aby ostali sestry na Slovensku.





"Toto navýšenie reflektoval náš návrh zákona, ktorý koalícia spolu so stranou SaS na poslednej schôdzi NR SR odmietla," dodal.

