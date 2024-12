Každý zápas sme si dobabrali faulami, zhodnotil po dueli s Kazachmi Regenda, Ramsay už prekonal Šuplera aj Filca

20.5.2023 (SITA.sk) - Slovenskí hokejoví reprezentanti si historicky prvou prehrou s Kazachmi skomplikovali situáciu v súvislosti s treťou účasťou vo štvrťfinále majstrovstiev sveta za sebou.

Zverenci kanadského trénera Craiga Ramsaya neuspeli ani v druhej nájazdovej lotérii na šampionáte, v piatok podľahli Kazachom 3:4 po samostatných nájazdoch a zostali na nepostupovej piatej priečke v tabuľke B-skupiny v lotyšskej Rige so ziskom piatich bodov z piatich zápasov.

Za päť minút inkasovali trikrát

"Zápas sme mali vo svojich rukách. Mali sme veľa striel, no musíme premieňať šance. Zase sme hrali dobre, potom prišla druhá tretina a za desať minút sme urobili hlúpe fauly. Doplatili sme na to tým, že z 1:0 bolo 1:3. Tohto sa musíme vyvarovať, lebo už ide do tuhého. Musíme to prestať robiť, lebo každý zápas sme si dobabrali faulami. Musíme sa viac tlačiť do bránky, streliť viac gólov a mať menej vylúčení," povedal po stretnutí útočník Pavol Regenda vo videu na oficiálnom kanáli Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) na YouTube.

Slováci viedli od 15. minúty gólom Patrika Kocha, no v úvode druhej tretiny inkasovali trikrát za päť minút. Richard Pánik s Regendom však v tretej časti hry vyrovnali stav.

"Som rád, že sa nám podarilo aspoň vyrovnať a máme jeden bod. Mali sme aj šancu zvíťaziť a získať viac bodov. Bohužiaľ, Kazachovia boli neskutoční v nájazdoch, keď premenili všetky. Nezostáva nám nič iné než sa pripraviť na ďalšie zápasy a zvládnuť ich. Dnes sme to mali zvládnuť a nemuseli sme kalkulovať. Musíme zvíťaziť, aby sme mali šancu na postup. Máme na to a zaslúžime si viac," dodal Regenda.

Prvá strata bodov s Kazachmi

Tím SR na MS medzi elitou stratil s Kazachstanom vôbec prvé body, v predchádzajúcich piatich vzájomných stretnutiach (2005, 2006, 2010, 2012 a 2022) zakaždým zvíťazil v riadnom hracom čase.

Ramsay absolvoval v piatok rekordný 123. zápas na slovenskej reprezentačnej lavičke, ktorým prekonal doterajšie maximum Júliusa Šuplera a Jána Filca (obaja 122).

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Pondelok 23. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Pondelok 23. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Neodkladajte problémy bokom, ale snažte sa o ich okamžité riešenie. Čím viac ich odložíte na neskoršie, tým viac komplikácií pribudne. Nenechávajte nič na náhodu.

Býk 21.4. - 21.5.

Stojte pevne na vlastných nohách a nevšímajte si žiadne posmešky. Mali by ste mimoriadne zvýšiť svoju aktivitu, asi sa to prejaví i na výsledkoch.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Najkritickejšie bude ráno. Len sa nezariekajte a nesľubujte nič, čo by vás mohlo neskôr mrzieť. Večer nájdete niečo, o čom ste si mysleli, že je navždy stratené.

Rak 22.6. - 22.7.

Dnes by ste mali dokázať, že nie ste taký egoista, za akého vás niektorí ľudia majú. Keď budete naozaj chcieť, určite nájdete kompromis prijateľný tak pre vás, ako aj pre druhú stranu.













Všetky Horoskopy Pondelok 23. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

