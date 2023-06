Každý z nás si siahol na úplné dno, ja som ešte takto vyčerpaný nehral, povedal Hrivík po zisku bronzu

19.2.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový bronz na zimných olympijských hrách v Pekingu bol vykúpený aj bolesťou a veľkou náročnosťou.

Každý si siahol na úplné dno

Štyri víťazstvá im napokon stačili na zisk historickej bronzovej medaily spod piatich kruhov. Bezprostredne po triumfe nad Švédmi v zápase o 3. miesto to pre RTVS potvrdil kapitán slovenského tímu Marek Hrivík.

"Bolo to veľmi náročné, nebol to med lízať. Každý z nás si siahol na úplné dno, ja som ešte takto vyčerpaný nikdy nehral ako práve v týchto dňoch. Ale stálo to zato. Vrátilo sa nám všetko, čo sme do toho dali," uviedol Hrivík.

Obrovská súdržnosť a prajná atmosféra

Päťbodový center prvého útoku Slovákov priznal, že v tíme sa utvorila obrovská súdržnosť a prajná atmosféra. "Hrali sme jeden pre druhého, nikto to nehral po svojom. Všetci išli pre tím. Zatiaľ si tak na 30 percent uvedomujem, čo sme dokázali. Ono to ešte len príde. Dúfam, že všetci doma ste na nás hrdí, aj keď ste tu s nami nemohli byť," pokračoval Hrivík.

Medailový úspech sa zrodil aj napriek tomu, že mužstvo sa len pomaly a ťažko zohrávalo pred olympijským turnajom. Viacerí hráči si ešte počas krátkej prípravy v Bratislave prešli nákazou koronavírusom a museli absolvovať povinnú karanténu.

Obranca Mário Grman vôbec do Pekingu neodletel, iný bek Marek Ďaloga pre zranenie neodohral ani jeden zápas. "Mali sme málo času, boli sme takmer bez prípravy, ale zomkli sme sa a dokázali, že aj Slovensko je na mape a patrí do svetového hokeja. Pred 20 rokmi som ako chlapec pozeral v telke ako naši hráči získali titul majstra sveta. Motivovalo ma to na ceste k hokeju a dúfam, že aj teraz sa nájde veľa detí, ktoré si z nás vezmú pozitívny príklad," doplnil Hrivík pre RTVS.

