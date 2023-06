Každý piaty pacient dostal kliešťovú encefalitídu bez toho, aby si našiel na tele kliešťa! Očkovať sa môžete aj počas letnej sezóny

31.5.2022 (Webnoviny.sk) - Kliešte obľubujú teplé a vlhké počasie, preto je ich aktivita najvyššia na jar a v lete. Tento rok však boli prípady výskytu kliešťov zaznamenané dokonca už vo februári, aktívne začínajú byť pri teplote 5 °C. Úrady varujú aj pred zvyšujúcim sa počtom evidovaných prípadov lymskej boreliózy a kliešťovej encefalitídy. Absolútny rekord kliešťovej encefalitídy eviduje Úrad verejného zdravotníctva za rok 2020, a to až 186 prípadov. Žilinský a Banskobystrický kraj dlhodobo hlásia najvyššie počty prípadov kliešťovej encefalitídy, ale nebezpečné ochorenie bolo hlásené aj na celom Považí - od Žiliny až po Šaľu.

"Aj keď je aktuálne už vysoká aktivita kliešťov, na očkovanie nie je nikdy neskoro. Vakcíny sú účinné už dva týždne po podaní druhej dávky, a preto keď sa chystáte na aktívnu dovolenku v prírode, či už na Slovensku alebo v zahraničí, očkovanie je pre vás stále vhodné," vysvetľuje revízna lekárka z Unionu, Ingrid Dúbravová. Dodáva, že pri skrátenej očkovacej schéme sa podáva druhá dávka s odstupom dvoch týždňov od prvej, a tak môžete mať do jedného mesiaca takmer stopercentnú imunitu. Vakcína je navyše vhodná aj pre deti od jedného roka. Podľa hovorkyne Union ZP, Beáty Dupaľovej Ksenzsighovej, si treba pamätať, že vakcíny nemusíme platiť celé sami: "Všetkým poistencom ponúkame benefit v podobe preplatenia 50% z ceny vakcíny."

Kliešťová encefalitída - aj bez kliešťa!

Až dvadsať percent prípadov kliešťovej encefalitídy v minulom roku nespôsobili priamo kliešte. Ako je teda možné dostať ľudovo nazývaný "zápal mozgu" bez toho, aby nás infikoval kliešť? Vírus kliešťovej encefalitídy je zákerný v tom, že z infikovaného zvieraťa prechádza aj do mlieka a v prípade konzumácie nepasterizovaných mliečnych ovčích alebo kozích výrobkov, sa môže nakaziť aj človek. Vírus totiž zničí až tepelná úprava potravín pri teplote 70 °C.

"Kliešťová encefalitída sa prejaví približne jeden až tri týždne po prisatí kliešťa alebo po konzumácií infikovaných nepasterizovaných mliečnych produktov. Po príznakoch podobných chrípke - vysokej horúčke, bolestiach hlavy a svalov, nastúpi niekoľkodňové obdobie pokoja, ktoré vystrieda závažná druhá fáza ochorenia. Tá už postihuje celú centrálnu nervovú sústavu a môže sa skončiť zápalom mozgu alebo mozgových blán," vysvetľuje lekárka I. Dúbravová.

Čo by sme mali vedieť o vakcíne:

očkujú sa ňou deti od 1 roka

má 95- až 99-percentnú účinnosť

chráni nás bez ohľadu na to, či vírus prenikol zaklieštením alebo konzumáciou infikovaných nepasterizovaných mliečnych výrobkov

očkovanie môže prebehnúť aj v skrátenej schéme, plnú imunitu tak získame za jeden mesiac

