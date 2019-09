Každý desiaty Slovák vynecháva preventívne prehliadky, ukazuje to prieskum spracovaný pre skupinu AXA

BRATISLAVA 24. júna (WebNoviny.sk) - Až polovica mladých ľudí chodí na preventívne prehliadky pravidelne. Žiaľ, prevenciu zanedbávajú hlavne ľudia nad 60 rokov. Hovoríme zhruba o každom siedmom seniorovi. Vzťah Slovákov k zdravotnej prevencii je pritom o niečo lepší ako u našich českých susedov. Ukázal to exkluzívny prieskum skupiny AXA Česká republika a Slovensko zameraný na zdravý životný štýl. Prehliadok sa pravidelne nezúčastňuje necelých desať percent Slovákov, v Českej republike je to ešte o päť percent viac. Takmer tretina Slovákov sa skepticky domnieva, že lekár im na preventívnej prehliadke neposkytne žiadne nové informácie, ale len odporučí dodržiavanie všeobecných zásad zdravého životného štýlu. Ľudí by k väčšej účasti motivovalo to, ak by bol čas strávený na prehliadke zarátaný do odpracovaných hodín.

Podľa exkluzívneho prieskumu[1] spracovaného pre spoločnosť AXA sa väčšina Slovákov stavia k preventívnym prehliadkam zodpovedne. Viac ako tretina opýtaných uviedla, že prevenciu podstupuje každý rok, ďalšia tretina potom raz za dva roky. Takmer 10 % Slovákov však podľa prieskumu na preventívne prehliadky skoro vôbec nechodí a ďalších 5 % si nespomína, kedy naposledy sa takejto prehliadky zúčastnilo. Fajčiari pritom chodia na prehliadky častejšie ako nefajčiari, čo je pozitívny jav.

"Súčasťou pozicioningu značky AXA je dlhodobo dôraz na prevenciu. Ako ukázal aj tento prieskum, stále je potrebné, aby sme svojim klientom pomáhali pochopiť dôležitosť prevencie a zodpovednosti k vlastnému zdraviu," uviedol Frederic Boulanger, riaditeľ marketingu a digitalizácie skupiny AXA Česká republika a Slovensko. "Ak si stále časť populácie myslí, že nie je nutné chodiť na preventívne prehliadky a viac ako polovica Slovákov zastáva názor, že dôležitosť lekárskej prevencie nie je dostatočne propagovaná, vieme, že naše rozhodnutie klásť na prevenciu dôraz vo všetkých komunikačných aktivitách bolo viac ako správne," dopĺňa Boulanger.

Prieskum potvrdil aj skutočnosť, že Slovákov od odporúčaných a poisťovňou hradených návštev odrádza najčastejšie fakt, že si od lekára vypočujú príliš všeobecné veci: treba viac športovať a zdravšie jesť. Tretina opýtaných nechodí na preventívne prehliadky pre nedostatok času. Tento dôvod prevažuje najmä u ľudí do 39 rokov. Prieskum ukázal, že preventívnu starostlivosť najviac zanedbávajú starší ľudia nad 60 rokov. Na prehliadky skoro vôbec nechodí takmer 20 % z nich. Poslednú zmienenú vekovú kategóriu najviac odrádza od preventívnej prehliadky obava, že by im mohla byť diagnostikovaná choroba, o ktorej radšej nechcú vedieť.

Spýtali sme sa na tému preventívnych prehliadok aj pani MUDr. Jany Bendovej, PhD., hlavnej odborníčky Ministerstva zdravotníctva pre všeobecné lekárstvo, ako vníma ich význam ona: "Preventívna prehliadka nie je strata času, naopak, je to investícia do vlastného zdravia. Preventívna prehliadka vám naozaj môže zachrániť život. Mnohé ochorenia totiž začínajú nenápadne - človek pri nich nepociťuje žiadne ťažkosti, ale už v tomto období môžu v tele napáchať škody, ktoré už nebude možné vrátiť späť." Ich význam zdôraznila skutočnosťou, že práve pri nich dochádza k odhaleniu 10 najčastejších diagnóz, akými sú: cukrovka, chudokrvnosť, vysoký krvný tlak, nadváha a obezita, porucha funkcie obličiek, porucha funkcie pečene, zápal v močových cestách, porucha srdcového rytmu, zvýšená hladina cholesterolu a rakovina hrubého čreva.

Viac ako polovica opýtaných uviedla, že akákoľvek motivácia k účasti na preventívnych prehliadkach by pre nich bola zbytočná, pretože sa ich zúčastňujú aj bez nej. Respondentov by k pravidelnej účasti na preventívnych prehliadkach motivovalo najviac to, ak by bol čas strávený u lekára uznaný ako odpracovaný. Tento názor zastáva 15 % opýtaných, ktorí by takúto ústretovosť zo strany zamestnávateľa privítali. Lekára by pravidelne začali navštevovať tiež v prípade, že by oni sami alebo niekto z ich okolia prekonal vážnu chorobu (11 %).

Ideálna frekvencia preventívnych návštev u lekára je podľa názoru 50 % respondentov jedenkrát ročne. Len 2 % respondentov si myslí, že zúčastniť sa preventívnych prehliadok nie je nutné. Viac ako polovica respondentov sa prikláňa k názoru, že preventívne lekárske prehliadky a ich benefity nie sú dostatočne propagované. Pre porovnanie, vzťah k prevencii je na Slovensku lepší ako v Českej republike. Takmer pätina Čechov vynecháva preventívne prehliadky. Rovnako ako u nás, aj Čechov najčastejšie odrádza nedostatok času. Rovnako aj oni by uvítali započítanie času stráveného na prehliadke do odpracovanej doby.

Podľa slov pani MUDr. Moniky Paluškovej, PhD., MBA, prezidentky Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska, sú práve preventívne prehliadky najlepším spôsobom, ako mať svoj život a zdravie pod kontrolou. Ako ďalej uviedla: "Je veľmi dobré, že každý občan má zákonom jasne vymedzený nárok vrátane obsahu na prevenciu hradenú z verejného zdravotného poistenia. Je verejne dostupnou informáciou, čo obsahuje preventívna prehliadku u detí podľa vekových kategórií, u stomatológa, u všeobecného lekára pre dospelých, urológa, gynekológa či gastroenterológa. Aj z tohto dôvodu každý občan vie, čo ho na takejto prehliadke čaká a kedy ju môže absolvovať. Všetky zdravotné poisťovne už dokonca poskytujú preventívne prehliadky vo viacerých oblastiach nad rámec zákona, čo je veľmi potešiteľné. Napriek tomu, že preventívne prehliadky plne hradia všetky zdravotné poisťovne, absolvuje ich iba necelá tretina slovenskej populácie."

Osveta o zdravom životnom štýle a prevencii chorôb je zmyslom novej preventívnej a edukatívnej platformy AXA Health Keeper. Jej cieľom je motivovať širokú verejnosť k tomu, aby začala viac premýšľať o svojom zdraví. Kombinuje užitočné funkcie, ktoré používateľa spoločne podporujú na ceste za zdravším životným štýlom. Okrem možnosti pripojenia chytrých hodiniek a fit náramkov rôznych značiek pre meranie športových výkonov, ponúka aj zdravotné testy, osobné výzvy alebo tipy na zdravší život. To všetko na jednom mieste na .

[1] Kvantitatívny prieskum zameraný na zisťovanie životosprávy a postoje k zdravému životnému štýlu populácie vo veku 18 až 60+, realizovaný v októbri 2018, spracovaný agentúrou MNFORCE

