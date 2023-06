Každý 20. človek môže mať príznaky COVID-19 nezvyčajne dlho, zistili vedci

Podľa novej analýzy britských výskumníkov z King’s College sa v priemere u 1 z 20 pacientov nakazených koronavírusom objavia dlhotrvajúce príznaky COVID-19, ktoré môžu pretrvať až 8 týždňov, upozorňuje ČT24.

Vedci to zistili na základe údajov z aplikácie COVID Symptom Study, ktorá sa zameriava na výskum príznakov po nákaze.

Do štúdie bolo zahrnutých takmer 4 200 používateľov tejto aplikácie s pozitívnym testom na COVID-19, ktorí podrobne zaznamenávali informácie o svojom zdravotnom stave. Pomocou nich sa vedci pokúsili zistiť, u koho môže ochorenie prebiehať oveľa dlhšie.

Ženy ohrozuje častejšie

Podľa výskumníkov hrozí dlhý priebeh ochorenia COVID-19 asi 10 percentám pacientov vo veku 18 až 49 rokov, pričom medzi seniormi nad 70 rokov je jeho výskyt 22-percentný.





Zároveň sú ním ohrozenejší ľudia s nadváhou a oveľa častejšie sa týka žien. Podľa The Guardian sú najviac ohrozené ženy vo veku od 50 do 60 rokov, ktoré majú v porovnaní s mužmi o polovicu vyššie riziko dlhotrvajúcich príznakov. Príčinou je zrejme spojenie viacerých faktorov vrátane imunity a hormonálnych zmien spojených s menopauzou.





Dve skupiny symptómov

V prípade týchto pacientov dominovali dve hlavné skupiny symptómov – na jednej strane to boli kašeľ, dýchavičnosť, bolesť hlavy a únava, na druhej multisystémový priebeh, pri ktorom ochorenie zasiahlo viaceré orgány vrátane mozgu a srdca.





Ľudia s dlhším priebehom infekcie takisto uvádzali búšenie srdca, zrýchlený tep, problémy s koncentráciou a pocity mravčenia. Zároveň mali dvakrát vyššie riziko relapsu ochorenia oproti tým, u ktorých trvalo len krátko.





Bežný priebeh COVID-19 umožňuje u väčšiny infikovaných návrat do normálu už po 11 dňoch, či dokonca skôr. Avšak, približne každý siedmy človek pociťuje príznaky ochorenia najmenej 4 týždne, každý 20. okolo 8 týždňov a u každého 50. príznaky pretrvávajú až 12 týždňov, prípadne dlhšie, vyplynulo z predbežnej štúdie zverejnenej na stránke Medrxiv.org.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

