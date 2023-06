Káva ako nápoj. Toto je 8 vedecky podložených zdravotných benefitov

Patríte k milovníkom kávy, bez ktorej si neviete predstaviť štart do nového dňa? Okrem energizujúcich účinkov je káva ako nápoj spojená s dlhým zoznamom zdravotných výhod, čo nám dáva o to väčší dôvod vychutnať si každý jej dúšok. Tu je celkom zaujímavý zoznam založený na dôkazoch, ktorý sa oplatí poznať.

Bojuje proti únave a dodáva energiu

Asi najznámejší a najviac využívaný prospešný účinok tohto lahodného nápoja je práve schopnosť kávy bojovať proti únave a zvyšovať hladinu energie.

Je to preto, lebo obsahuje známy kofeín – stimulant centrálneho nervového systému. Táto látka blokuje receptory neurotransmiteru nazývaného adenozín, čo zvyšuje hladiny iných neurotransmiterov v mozgu, ktoré regulujú hladinu energie, vrátane dopamínu. Nedávna štúdia zistila, že konzumácia kofeínu predĺžila čas do vyčerpania počas cyklistického cvičenia o 12 % a výrazne znížila pocit únavy respondentov.

Káva podporuje zdravie mozgu a pomáha chrániť pred Alzheimerom

Hoci štúdie priniesli nejednoznačné výsledky, niektoré výskumy naznačujú, že tento obľúbený nápoj môže pomôcť chrániť pred určitými neurodegeneratívnymi ochoreniami , ako je napríklad Parkinsonova a Alzheimerova choroba.

Podľa jedného prehľadu trinástich štúdií mali ľudia, ktorí pravidelne konzumovali kofeín, výrazne nižšie riziko vzniku Parkinsonovej choroby. Navyše kofeín po čase dokázal spomaliť aj progresiu tohto závažného ochorenia.





Ďalší výskum realizovaný na vzorke 29 000 ľudí tiež odhalil, že čím viac kávy respondenti konzumovali, tým nižšie bolo u nich riziko Alzheimerovej choroby. Okrem toho sa preukázalo, že mierna konzumácia kávy môže byť spojená s nižším rizikom demencie a poklesu kognitívnych funkcií.

Znižuje riziko vzniku depresie

Niektoré vedecké výskumy tvrdia, že pitie kávy môže znížiť riziko depresie. Konkrétne bola každá šálka kávy, ktorú ľudia denne vypili, spojená s o 8 % nižším rizikom depresie. Ďalšia štúdia zistila, že pitie aspoň štyroch šálok kávy denne súvisí s výrazne nižším rizikom depresie v porovnaní s pitím iba jednej šálky denne. Prekvapujúce výsledky prieskumu na vzorke 200 000 ľudí taktiež ukázali, že pravidelné pitie tohto obľúbeného nápoja môže byť dôvodom nižšieho rizika úmrtia v dôsledku samovraždy.

Káva, nápoj, ktorý predlžuje život





Káva môže predĺžiť náš život vďaka množstvu potencionálnych zdravotných výhod. Konkrétne jeden prehľad štyridsiatich štúdií dospel k záveru, že pitie dvoch až štyroch šálok kávy denne znižuje riziko úmrtia bez ohľadu na faktory, ako je váha, vek a konzumácia alkoholu. Okrem toho pitie aspoň jednej šálky tohto nápoja sa spája s nižším rizikom úmrtia na rakovinu. Napriek tomu je potrebný ešte ďalší výskum, ktorý by túto hypotézu potvrdil.

Káva môže prospieť zdraviu srdca

Dobrá správa pre milovníkov kávy – jej pitie môže podporovať zdravie srdca. Konkrétne konzumácia troch až piatich šálok denne podľa výsledkov nedávnej štúdie môže znížiť riziko srdcových chorôb až o 15 % a riziko infarktu až o 21 %. Na druhej strane však kofeín môže ovplyvniť hladinu krvného tlaku, preto v prípade hypertenzie treba kávu obmedziť.

Pomáha pri chudnutí

Ďalším preukázaným prospešným účinkom kávy je pomoc pri regulácii hmotnosti. Tento nápoj totiž môže podporiť zdravie čriev a zmeniť ukladanie tuku. Okrem toho jedna štúdia zistila, že ľudia, ktorí pijú jednu až dve šálky kávy denne, mali o 17 % vyššiu pravdepodobnosť, že dosiahnu odporúčanú úroveň fyzickej aktivity, v porovnaní s tými, ktorí vypili menej ako jednu šálku denne.

Môže súvisieť s nižším rizikom vzniku cukrovky





Možno málokto vie o priaznivých účinkoch kávy v súvislosti so znížením vzniku cukrovky 2. typu. Vedci si to vysvetľujú tým, že tento nápoj má schopnosť zachovať funkciu beta buniek v pankrease, ktoré sú zodpovedné za produkciu inzulínu na reguláciu hladiny cukru v krvi. Navyše je bohatý na antioxidanty, ktoré môžu ovplyvniť citlivosť na inzulín, zápaly a metabolizmus – všetky tieto skutočnosti sa podieľajú na vzniku cukrovky 2. typu.

Káva môže chrániť pred chorobami pečene

Káva podporuje tiež zdravie pečene. Napríklad štúdia z roku 2010 zistila, že pitie viac ako dvoch šálok denne môže znížiť výskyt zjazvenia pečene a rakoviny. Iný výskum ukazuje, že čím viac kávy ľudia vypili, tým nižšie je riziko úmrtia na chronické ochorenie pečene. Konkrétne konzumácia jednej šálky tohto nápoja denne znížila riziko o 15 %, zatiaľ čo pitie štyroch šálok denne sa spája so 71 % nižším rizikom.

Nie je káva ako káva

Ak chceme, aby nám káva priniesla všetky vyššie spomínané blahodarné účinky, nemali by sme podceniť jej kvalitu a zadovážiť si tieto drahocenné zrnká či kávovar od overeného experta na kávu.

21.6.2023 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady SR a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár vidí za trestným oznámením jeho bývalej partnerky Barbory Richterovej cielenú antikampaň proti hnutiu Sme rodina.

Uviedol to v utorok na tlačovej besede v presscentre NR SR. Richterová poslala list všetkým 150 poslancom parlamentu, v ktorom píše, že podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, pretože sa bojí o život, keďže ju sleduje nejaké auto.

Ide o politický boj?

Uviedla niekoľko štátnych poznávacích značiek s tým, že sa domnieva, že to je Slovenská informačná služba. Predseda parlamentu rezolútne odmietol, že by dal Richterovú sledovať.

„Ide len o politický boj ľudí, ktorí sú v pozadí nej a cez tento náš konflikt nás chcú zničiť. Pozrite sa, kto ju financuje, kto jej kúpil mercedes,“ vyhlásil Kollár. Na novinársku otázku, či je týmto človekom Zoroslav Kollár, odpovedal, že „je to dosť možné“.

Priznal, že Richterovú vyfackal

Matka Kollárových dvoch detí zároveň v liste poslancom opisuje incident z roku 2012, pri ktorom ju podľa jej slov Boris Kollár zbil do bezvedomia. K hádke medzi nimi došlo v Kollárovom dome v Miami na Floride v prítomnosti futbalistu Roberta Vitteka a jeho vtedajšej manželky Patrície Vittekovej.





Kollár priznal, že Richterovú vyfackal, čo bol podľa neho skrat po tom, ako hodila „cez celú obývačku“ ich syna Artura, ktorý bol v tom čase batoľa.





„Od taburetky sa odrazil do steny. Keby tam tá taburetka nebola, tak ho zabije,“ povedal Boris Kollár na tlačovej besede. Dodal, že najprv ratovali dieťa a keď videli, že žije, tak mal podľa svojich slov „zatemnenie“ a dal jej pár faciek.

Žiadne lekárske ošetrenie vraj nepotrebovala. Dodal, že to nikdy neurobil žiadnej žene, dnes sa za to hanbí, no zároveň nevie garantovať, že by to nespravil znova, ak by sa takáto situácia zopakovala. Na tlačovej besede vystúpila aj Patrícia Vitteková, ktorá Kollárovu verziu potvrdila.

Kollárove tvrdenia odmietla

Ako Kollár povedal, Richterová sa o ňom dlhodobo nelichotivo vyjadruje v statusoch na sociálnej sieti, pričom do toho zaťahuje aj hnutie Sme rodina.





„Zakaždým sa obráti na našich voličov, dehonestuje našu stranu. Ja sa pýtam, či je to boj o výšku výživného, keď dostáva na dve deti 3 000 eur, alebo očierňovanie a kampaň voči mne a hnutiu Sme rodina,“ skonštatoval.





„Nie som súčasťou žiadne politickej antikampane voči strane Sme rodina. Boris Kollár klame a veľmi ma mrzí, že k tomu klamstvu presvedčil aj Patríciu Vittekovú,“ vyhlásila.

Zoroslav Kollár s tým podľa jej vyjadrenia nemá nič spoločné. Zároveň odmietla tvrdenia, že syna hodila päť metrov, vraj ho iba nasilu vložila Kollárovi do rúk.