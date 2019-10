Kaufland po tretí raz podporí terénne sociálne služby Slovenského Červeného kríža

18.10.2019 (Webnoviny.sk) - Výsledkom doterajšej spolupráce je niekoľko desiatok ton darovaných potravín, stovky litrov krvi či tucet záchranárskych stanov.

Tento rok sa Kaufland opäť už po tretí raz rozhodol podporiť aj jednu z najstarších služieb SČK – terénne sociálne služby. Od štvrtka 17.10. do stredy 27.11. prispeje reťazec za každý predaný výrobok zo slovenského produktového radu Z lásky k tradícii 10 centami na nákup nových špeciálne upravených vozidiel pre túto službu. Aj preto nesie projekt tento rok názov "Jedlo je pomoc".

"Myšlienka pomoci je nám veľmi blízka a pomáhať ľuďom, ktorí sú na našu pomoc odkázaní, považujeme za svoju morálnu povinnosť. K pomoci motivujeme aj našich zákazníkov a veríme, že spolu dokážeme podporou terénnych sociálnych služieb zlepšiť život a životné podmienky ľuďom v núdzi na Slovensku," vyhlásila Lucia Langová, hovorkyňa spoločnosti Kaufland.

Projekt na podporu terénnych sociálnych služieb prebieha od roku 2017. Vďaka pomoci Kauflandu SČK rozšíril flotilu už o 10 nových špeciálne upravených vozidiel, ktoré spolu najazdili vyše 185-tisíc kilometrov. Terénne sociálne služby SČK poskytujú najmä prepravnú a opatrovateľskú službu, ale aj sociálne poradenstvo alebo rozvoz šatstva a potravinovej pomoci. Prepravná služba zahŕňa aj poskytnutie asistencie počas prepravy či pri návštevách lekára. Terénne sociálne služby sú dostupné ľuďom v núdzi, hendikepovaným, onkologickým pacientom, mamičkám s deťmi alebo tým, ktorí bývajú v nedostupnom teréne, na miestach s nepravidelnou medzimestskou dopravou alebo nemajú možnosť vyjsť z domu bez pomoci. Terénne sociálne služby tak aj znižujú sociálnu izoláciu. Aj vďaka Kauflandu zabezpečuje SČK prepravnú službu už v rámci 13 územných spolkov – Banská Bystrica, Bratislava-mesto, Brezno, Humenné, Košice-okolie, Levice, Liptovský Mikuláš, Poprad, Prešov, Rožňava, Senica, Žiar nad Hronom a Žilina.

Dôležitosť terénnych sociálnych služieb SČK potvrdzuje svojimi slovami aj Zuzana Rosiarová Kesegová, generálna sekretárka Slovenského Červeného kríža: "Vďaka spolupráci so spoločnosťou Kaufland naberá naša práca úplne nový rozmer. Sme schopní pomáhať viac, častejšie a môžeme sa dostať aj na miesta, ktoré boli pre nás kedysi ťažko dostupné, a to si veľmi ceníme nielen my, ale aj ľudia, ktorým pomáhame."

Tento rok sa vďaka spolupráci s Kauflandom bude môcť rozšíriť táto služba do ďalších regiónov, kde aktuálne ešte nie je, alebo posilniť vo veľmi vyťažených regiónoch. Stačí len kúpiť výrobok z produktového radu Z lásky k tradícii a zákazník podporí hneď dve oblasti – terénne sociálne služby SČK a aj slovenských dodávateľov.

