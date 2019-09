Katy Perry zverejnila videoklip k piesni Small Talk, v ktorom si zahral aj jej pudlík Nugget

Americká speváčka Katy Perry zverejnila videoklip ku skladbe Small Talk. Novinka vznikla v réžii Tanu Muino a okrem 34-ročnej interpretky si v nej zahral aj jej pudlík Nugget. Hoci je pieseň o rozpačitosti po rozchode, klip končí na veselšiu nôtu.

Speváčka v ňom ide na stretnutie majiteľov psov, ktorí sa nápadne podobajú na svojich štvornohých miláčikov.Tam sa spozná so sympatickým mužom, s ktorým začne randiť.

Nugget sa sprvu cíti osamelo, ale keď sa speváčkin priateľ k nej nasťahuje aj so svojím psom, je z nich šťastná rodinka.

Small Talk je druhou sólovou nahrávkou Perry od roku 2017. V máji tiež spolu s videoklipom zverejnila singel Never Really Over. V apríli zase hosťovala na skladbe 365 dídžeja Zedda.









Katy Perry

… vlastným menom Katheryn Elizabeth Hudson, debutovala albumom Katy Hudson (2001), no známou sa stala až vďaka piesni I Kissed A Girl z druhej štúdiovky One Of The Boys (2008).





Nasledovali albumy Teenage Dream (2010), Prism (2013) a Witness (2017). Je tiež príležitostná herečka. Prepožičala napríklad hlas Šmolinke v snímkach Šmolkovia (2011) a Šmolkovia 2 (2013).





Predstavila sa aj v dokumentoch Katy Perry: Kúsok zo mňa (2012), KatyPerry: The Prismatic World Tour (2015) či v komédii Zoolander No. 2 (2016) a v roku 2010 vo vianočnej epizóde Simpsonovcov (1989).

