Kasárne sa rozpadajú pred očami a ideme nakupovať stíhačky F-16, vraví generál Macko

Uviedol to pre agentúru SITA bývalý zástupca náčelníka Generálneho štábu OS SR generál Pavel Macko, ktorý tiež zhodnotil obstaranie nových nadzvukových stíhačiek F-16 Block 70/72.



Podľa Macka sú F-16 špičkové stroje, u ktorých si však nie je istý, či nie sú zbytočným luxusom, ktorý si Slovenská republika nemôže dovoliť. Macko pre SITA povedal, že najskôr musí byť schválená bezpečnostná, obranná a vojenská stratégia v Národnej rade SR, pričom z nej majú vychádzať samotné armádne modernizačné projekty.

Spochybňuje spôsob obstarania

“Nemáme odobrenú bezpečnostnú a obrannú a vojenskú stratégiu parlamentom. V takom prípade neviem, z čoho vychádza modernizácia. Nespochybňujem potrebu nákupu novej techniky, ale spôsob jej obstarania,” povedal Macko.

“Taká záležitosť, akou sú nové stíhačky, si podľa mňa vyžaduje nielen verejnú diskusiu, ale aj akú-takú politickú zhodu, pretože sa rozprávame o období na ďalšie desiatky rokov. Preto to nemá byť rozhodnutie jednej politickej reprezentácie,” doplnil.



S typom nových lietadiel je Macko spokojný, podľa jeho slov sú najmodernejšie F-16 jednou z najkvalitnejších možností na trhu. Generálovi však chýba vysvetlenie rezortu obrany, prečo sa pre tento typ kompetentní rozhodli. Navyše má slovenská armáda podľa Macka aj pálčivejšie problémy.

Mercedes pred rozpadnutým domom

“F-16 sú skvelé stroje, o tom sa nemusíme vôbec rozprávať. Je to však istý luxus, pri ktorom neviem, či si ho Slovensko môže dovoliť. Je to ako keby bol pred rozpadnutým domom zaparkovaný Mercedes v limitovanom prevedení. Narážam na fakt, že vojaci nemajú topánky, kasárne sa nám rozpadávajú pred očami a ideme nakupovať techniku. Samozrejme, že ak by dali na výber letcovi, vyberie si to najlepšie, ale ak hovoríme o možnosti A, musíme spomenúť aj verziu B, alebo čo možnosť A v konečnom dôsledku prinesie,” povedal Macko.



Generál Pavel Macko opustil Ozbrojené sily SR počas tohto roka, keď sa ostro ohradzoval voči vymenovaniu Daniela Zmeka na post náčleníka Generálneho štábu OS SR. Macko ho označil za generála z tretej úrovne velenia, ktorý bol politicky dosadený na svoj post.

Pavel Macko pôsobil v ozbrojených silách 35 rokov na rôznych postoch. Zastával napríklad funkciu zástupcu náčelníka Generálneho štábu OS SR, či velil základni spojencov v rámci Severoatlantickej aliancie (NATO).

Prvá krajina so stíhačkami F-16

O nákupe amerických strojov F-16 Block 70/72 rozhodla vláda SR na poslednom zasadnutí pred letnou prestávkou 11. júla s tým, že prvotná investícia by mala dosiahnuť 1,589 miliardy eur. Prvými strojmi by mali Vzdušné sily OS SR disponovať na prelome rokov 2022/2023, pričom celkovo pribudne nových 14 lietadiel.

V štruktúrach Európskej únie bude Slovensko vôbec prvou krajinou, ktorá bude disponovať najmodernejšou verziou F-16. Zatiaľ nie je zrejmé, či sa náklady nezvýšia, pretože pôvodná investícia zahŕňa servis lietadiel iba na prvé dva roky po ich dodaní.





