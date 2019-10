Karolína Schmiedlová má formu, v Hobarte postúpila už do semifinále

HOBART 10. januára (WebNoviny.sk) - Slovenská tenistka Karolína Schmiedlová pokračuje v skvelých výkonoch na turnaji WTA International Hobart International v austrálskom Hobarte (dotácia 250 000 USD, tvrdý povrch vonku). Vo štvrtkovom stretnutí štvrťfinále dvojhry zdolala takisto nenasadenú Rumunku Irinu-Cameliu Begovú za 107 minút 7:5, 7:5.

V oboch setoch prehrávala

V oboch setoch musela Schmiedlová doťahovať manko, keď prehrávala 3:5, resp. 1:4, napokon sa však tešila z víťazstva.

Za postup do semifinále si pripíše na svoje konto odmenu vo výške 11 500 amerických dolárov a do rebríčka jej pribudne 110 bodov. V súboji o postup do finále ju čaká Švajčiarka Belinda Bencicová.

V semifinále bola naposledy v Bogote

Dvadsaťštyriročná Schmiedlová (77. v rebríčku WTA) a o štyri roky staršia Begová (76.) odohrali šiesty vzájomný duel.

Slovenka uspela štvrtýkrát. Predtým naposledy na seba narazili na vlaňajšom Roland Garros, Rumunka triumfovala v 1. kole vo vyrovnanom súboji 6:4, 5:7, 9:7.

Fedcupová reprezentantka SR Schmiedlová sa naposledy predstavila v semifinále turnaja WTA vlani v apríli, keď sa tešila z celkového triumfu na antukovom podujatí v kolumbijskej Bogote.

Hobart - dvojhra - štvrťfinále Karolína Schmiedlová (SR) - Irina-Camelia Begová (Rum.) 7:5, 7:5 za 107 minút

