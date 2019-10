Kapitán Lipták nominoval na Brazíliu, Cibulková odohrá posledný zápas vo Fed Cupe

BRATISLAVA 10. apríla (WebNoviny.sk) - Dominika Cibulková, Viktória Kužmová, Karolína Schmiedlová a Magdaléna Rybáriková tvoria oficiálnu predbežnú nomináciu tenistiek Slovenska na domáce play-off stretnutie s Brazílčankami (20. - 21. apríla) o zotrvanie v II. svetovej skupine Pohára federácie 2020 reprezentačných družstiev. Stretnutie sa odohrá na antuke v AXA Arene NTC v Bratislave.

Slovenky sa pokúsia zachrániť v II. svetovej skupine, z ktorej zatiaľ naposledy vypadli v roku 2005 po prehre 1:4 v Thajsku. Obe družstvá čaká premiérový vzájomný duel v Pohári federácie. Slovensko figuruje na 16. priečke v renkingu krajín ITF, Brazília je na 21. mieste.

V tímoch môžu nastať dve zmeny

Kapitán Matej Lipták zverejnil svoj káder na stredajšej tlačovej konferencii v Národnom tenisovom centre (NTC) v Bratislave. Práve v stredu 10. apríla je všeobecná uzávierka oficiálnych predbežných nominácií na tento asociačný termín Fed Cupu.

V každom tíme potom môžu nastať dve zmeny pred žrebom programu v piatok 19. apríla. V uplynulom stretnutí Pohára federácie proti Lotyšsku (prehra 0:4) slovenský kapitán Matej Lipták mal k dispozícii mladú štvoricu Viktória Kužmová, Karolína Schmiedlová, Rebecca Šramková a Terézia Mihalíková. Proti Brazílii sa v nominácii ocitlo skúsené duo Dominika Cibulková a Magdaléna Rybáriková.

"Po dlhšom čase sa nám podarilo poskladať silný tím. Všetky hráčky by mali byť v poriadku. Verím, že zostava sa už nezmení. S oficiálnou prípravou začneme v pondelok. Budeme mať počas tréningov sparinga ľaváka, keďže ich jednotka je ľaváčka. Súperky prídu v pondelok, my by sme chceli trénovať už v piatok. Kaja a Viki hrajú na turnajoch, takže počkáme na nich podľa výsledkov," uviedol na tlačovej konferencii slovenský kapitán Matej Lipták.

Cibulkovej posledný zápas vo Fed Cupe

Aktuálna slovenská ženská jednotka Dominika Cibulková sa v tejto tímovej súťaži zatiaľ naposledy predstavila v apríli 2016 proti Kanade. V stredu informovala, že stretnutie proti Brazílii bude jej posledným za Slovensko v Pohári federácie.

"Teším sa, ze som opäť v tíme. Verím, že zdravie mi to neskomplikuje. Bude to môj rozlúčkový zápas. Som rada, že to bude pred domácim publikom. Fed Cup bol vždy pre mňa motiváciou. Verím, že posledný zápas dopadne dobre. Je to niečo nad tým rozmýšľam už dlhšiu dobu. Mám šancu pred domácim publikom, čo ma teší. Nebolo to rozhodnutie z večera do rána. S tou myšlienkou som sa pohrávala už dlhšie," skonštatovala Cibulková pre prítomné média.

V aktuálnej sezóne sa trio slovenských reprezentantiek dostalo minimálne do semifinále na turnajoch WTA. Dvadsaťročná Kužmová sa v januári prebojovala na turnaji v Aucklande až do semifinále, v ktorom nestačila na neskoršiu víťazku podujatia Nemku Juliu Görgesovú.

Dvadsaťštyriročná Schmiedlová rovnako pred Australian Open postúpila v Hobarte až do finále. Počas minulého týždňa sa podarilo Magdaléne Rybárikovej dostať až do semifinále v mexickom Monterrey. Jedine Dominika Cibulková stále čaká v aktuálnej sezóne na prenikavý úspech.

Najlepšou Brazílčankou Haddadová-Maiová

Súperky Sloveniek z Južnej Ameriky nedisponujú hráčkou z prvej stovky rebríčka WTA. Najvyššie postavenou Brazílčankou je Beatriz Haddadová-Maiová aktuálne na 151. priečke.

Ďalšie brazílske reprezentantky sú mimo Top 300. V deblovom renkingu sa v druhej stovke nachádza Luisa Stefaniová (128.). Slovenské tenistky by na základe rebríčkového postavenia jednotlivých hráčok z oboch tímov mali v apríli potvrdiť rolu favoritiek a zachovať si účasť v II. svetovej skupine aj pre budúci rok.

"Fed Cup je Fed Cup a turnaje sú turnaje. Každý súper je nepríjemný. Každá hráčka môže podať nadštandardný výkon. Naše dievčatá môžu naopak zahrať pod svoju úroveň. Ide o stres aj emócie a ukáže sa, kto sa s tým dokáže vysporiadať. Papierovo sme favoriti, ale ja súperky nepodceňujem. Verím, že dievčatá to na kurte potvrdia," okomentoval súperky slovenský kapitán Matej Lipták.

Pohár federácie - Fed Cup play-off o zotrvanie v II. svetovej skupiny Nominácia Slovenska kapitán: Matej Lipták Dominika Cibulková (33. vo svetovom rebríčku vo dvojhre/ -) Viktória Kužmová (46. / 196. vo štvorhre) Karolína Schmiedlová (66. / -) Magdaléna Rybáriková (68. / 177.) Predpokladaná nominácia Brazílie kapitánka: Roberta Burzagliová Beatriz Haddadová-Maiová (165./ 570.) Carolina Meligeni Alvesová (355./ 306.) Gabriela Céová (442./ 359.) Luisa Stefaniová (447./ 128.) Thiasa Grana Pedrettiová (671./494.)





