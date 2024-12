Kapitán Hrivík ocenil bojovnosť Slovákov, útočníci vedia čo musia zlepšiť

14.5.2023 (SITA.sk) - Slovenskí hokejoví reprezentanti zareagovali na prehru 2:3 s Čechmi v piatkovom úvodnom zápase tohtoročných majstrovstiev sveta sobotňajším víťazstvom 2:1 nad domácimi Lotyšmi v Rige a pripísali si dôležité prvé body na turnaji.

Výkon brankára

Autori gólov Marek Hrivík s Matúšom Sukeľom vyzdvihli po stretnutí výkon brankára Stanislava Škorvánka, ktorý inkasoval iba raz z 28 striel. Obaja útočníci však pomenovali aj jednu vec, ktorú musia zlepšiť.

Zverenci kanadského trénera Craiga Ramsaya v elitnej kategórii MS zdolali Lotyšov premiérovo až vo štvrtom vzájomnom stretnutí, v Tampere 1997 totiž prehrali 4:5, v Helsinkách 2013 zase 3:5 a v Kolíne nad Rýnom 2017 tiež o dva góly 1:3. V nedeľu majú Slováci voľno, v pondelok o 15.20 h SELČ na nich čaká tretí duel B-skupiny proti Kanaďanom.

Skóre sobotňajšieho súboja otvoril už v 44. sekunde Sukeľ.

„Myslím si, že sú to zaslúžené tri body. Bojovali sme v každom striedaní a brankár nás výborne držal počas celého zápasu. V druhej tretine sme mali veľa prečíslení, ktoré sa neskončili ani strelou. Musíme byť niekedy trochu sebeckí a zobrať to na seba. Mohli sme odskočiť o gól či dva, čo sa nestalo, no v tretej tretine sme to strhli na svoju stranu. Záver sme si ustrážili a som rád, že sme to zvládli. Zahrali sme to výborne a ukázali sme charakter. Je to dôležité víťazstvo po prehre s Čechmi. Musíme si oddýchnuť, zregenerovať a pripraviť sa na Kanaďanov," uviedol 27-ročný center vo videu na oficiálnom webe Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).

Hrivík rozhodol o triumfe

Lotyši v závere druhej tretiny vyrovnali stav, no kapitán Hrivík v 51. minúte rozhodol o triumfe Slovákov.

„Z prvého zápasu sme si preniesli bojovnosť a nasadenie. Škoda, že sme v piatok nezískali bod, no sme radi, že dnes sme to dotiahli. Škorvánek zachytal neskutočne a dal nám šancu zvíťaziť. Sme radi, že sme mu to vrátili. Mali sme nejaké prečíslenia dvoch proti jednému, pri ktorých sme sa nedostali k strele. Z toho sa musíme trochu poučiť. Je dobré, že začíname dávať góly z predbránkového priestoru. Celý turnaj bude podobný, veľa pekných gólov padať nebude. Toto bol len druhý zápas a stále si na seba zvykáme. Dôležité duely sú ešte pred nami a na tie sa musíme sústrediť," skonštatoval 31-ročný krídelník švédskeho Leksandu.

Slovenskí hokejisti sú po dvoch zápasoch MS 2023 na štvrtom mieste v tabuľke B-skupiny so ziskom troch bodov. Rovnako po tri body majú vedúci Švajčiari, druhí Kanaďania aj tretí Česi, všetci odohrali po jednom dueli.

Piati Kazachovia majú ma konte dva body, šiesti Nóri jeden bod a siedmi Lotyši aj ôsmi Slovinci sú zatiaľ bez bodu.

