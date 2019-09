Kapitán „béčka“ Atlética Madrid uhryzol do hlavy súpera z Realu Madrid

MADRID 3. septembra (WebNoviny.sk) - Kapitán futbalistov "béčka" španielskeho Atlética Madrid Alberto Rodríguez známy pod prezývkou Tachi počas uhryzol do hlavy Viníciusa Júniora zo záložného tímu konkurenčného Realu počas nedeľňajšieho stretnutia 2. kola španielskej tretej najvyššej súťaže.

Obaja sa dostali počas jedného zo súbojov o loptu do kolízie a skončili na zemi. Keď sa Brazílčan Vinícius pokúsil vstať, Tachi ho uhryzol do zadnej časti hlavy.

Následne sa strhla potýčka, do ktorej sa zapojilo viacero hráčov na oboch stranách. Vinícius i Tachi dostali žlté karty. Stretnutie napokon skončilo nerozhodne 2:2 a oba góly Realu Madrid strelil práve 18-ročný útočník Vinícius, ktorý v lete prestúpil do tímu "bieleho baletu" z Flamenga.

Tachi sa za svoje správanie neskôr ospravedlnil. "Nie som hrdý na to, čo sa stalo. Neukazuje to, aký hráč som naozaj. Moje konanie je v rozpore s hodnotami, ktoré klub presadzuje v mládežníckej akadémii. Viem, že to nebol dobrý príklad pre mladých chlapcov. Po zápase som sa s Viníciusom rozprával, objali sme sa a tým sa to pre nás skončilo," uviedol 20-ročný mladík.

