Kapela Sám Sebou zložila krásnu pieseň pre svoje deti s názvom Vďaka Bohu (video)

Pieseň je napísaná a venovaná našim deťom. Keďže nám v poslednom období prišli do našich životov naše ratolesti, tak nás to samozrejme veľmi ovplyvnilo a tak sme napísali a venovali túto skladbu práve ním.

Posledné veci si produkujeme sami vo vlastnom štúdiu a tentoraz to nebolo inak. To najdôležitejšie v tejto skladbe je emócia, ktorú sme pri tvorbe chceli zachytiť a myslím, že sa to skvelo podarilo.

Máme tento song veľmi radi a pevne verím, že sa v ňom nájde mnoho ľudí. /hovorí spevák kapely Matúš Fifik/

O klip sa postaral talentovaný Tomáš Malejčík. Natáčal sa v krásnej prírode pri Palcmanskej Maši v obci Dedinky.

Vo videoklipe si zahrala moja dcérka Ela spolu s manželkou Luckou. Cieľom bolo zachytiť lásku medzi rodičom a dieťaťom. V podstate sme strávili krásny rodinný deň v nádhernom prostredí na Dedinkách, ktorý bol iba zaznamenaný. Nebrali sme to ako nejakú rolu, jednoducho sme si to len užili a tá spontánnosť a láska vo videoklipe je skutočne viditeľná. /dodal spevák kapely Matúš Fifik/

Sám Sebou Vďaka Bohu - Official Video

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Nedeľu 22. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Nedeľu 22. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Pred vami sa črtá spoločenské podujatie. Nemali by ste ho absolvovať sami, mohlo by sa to dotknúť vášho partnera. Rozhovorom s právnikom sa vyhnite

Býk 21.4. - 21.5.

Váš pokus dosiahnuť lepšiu pozíciu stroskotá. Obetavo priložíte ruky k dielu a získate sympatie, ktoré by ste mohli v budúcnosti využiť.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Očakávate priveľa za to, málo, čo dávate okoliu. Preto sa nečudujte, že týždeň je plný prekvapení, ktoré vám nedovolia ani sa nadýchnuť.

Rak 22.6. - 22.7.

Záležitosti tvojho srdca, ktoré sa zdali doteraz pomýlené sa začínajú prejavovať opäť ako reálne. Treba sa len viac angažovať a vyliezť zo svojej ulity.













Všetky Horoskopy Nedeľu 22. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

