Kanonier Lewandowski túži zmeniť dres, ale Bayern Mníchov ho nechce predať

MNÍCHOV 31. júla (WebNoviny.sk) - Podľa trénera futbalistov nemeckého klubu Bayern Mníchov Nika Kovača poľský útočník Robert Lewandowski túži odísť z bavorského tímu. Vedenie "Die Roten" ho však nechce predať.



"Je pravda, že Robert by chcel ísť niekde inde, ale to, čo chce on a čo chceme my, sú dve rozdielne veci. Hráč má u nás zmluvu, aj keď teraz si neviem narýchlo spomenúť, dokedy mu platí, ale my sme tí, čo učinia rozhodnutie. Určite ho nechceme predať do iného klubu," cituje španielsky denník Marca slová 46-ročného Chorváta.

Lewandowski má v Mníchove kontrakt platný do 30. júna 2021, v ostatných mesiacoch médiá špekulovali o jeho možnom sťahovaní do iných veľkoklubov - Realu Madrid, Manchestru United či FC Chelsea.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !