Kanonáda Nitry a Banskej Bystrice, v Tipsport lige sa Poprad trápil a Nové Zámky triumfovali

BANSKÁ BYSTRICA 7. decembra (WebNoviny.sk) - Hokejisti Banskej Bystrice zvíťazili na domácom ľade nad lokálnym rivalom z Detvy 5:2 v piatkovom stretnutí 30. kola Tipsport ligy. "Barani" pritom po polhodine hry prehrávali už 0:2, keď sa za hosťujúce mužstvo presadili Radoslav Gašpar a Jozef Sládok.

Cestu červeno-bielych za veľkým obratom naštartoval Ján Sýkora, keď sa v 38. min. presadil počas početnej výhody. Kanonádu spustili zverenci Dana Cemana v poslednej časti hry. V 47. min vyrovnal Andrej Šťastný a o minútu neskôr už Banskobystričania vyhrávali prvý raz v stretnutí po góle Érica Failleho.

Do konca zápasu naňho presnými zásahmi ešte nadviazali ďalší dvaja zámorskí hráči - Ben Marshall a Guillaume Asselin. Domáci celok aj vďaka tomu zdolal Detvanov presvedčivo 5:2 a predĺžil šnúru víťazstiev na deväť stretnutí bez prehry. Detva tak ostáva v tabuľke na 11. mieste. "Barani" sa s istotou udržia po piatkových súbojoch v top 3.

Nitra sa nedala zahanbiť, Košice lídrom

Hokejisti Nitry zvíťazili nad Žilinou vysoko 9:3. Mužstvo spod Zobora naštartoval za vysokým triumfom už v šiestej minúte stretnutia Juraj Šiška, ktorý strelil aj posledný gól v meraní síl, a to 34 sekúnd pred záverečným klaksónom. Hostia sa darmo snažili udržať si krok s domácim tímom a vo vzájomnej konfrontácii využili iba jednu z piatich presilových hier. Dvakrát v nich pritom paradoxne inkasovali gól. Nitranom naďalej patrí piate miesto v tabuľke, Žilina je stále na poslednej 12. priečke.

Hokejisti HC Košice uspeli nad domáci hráčmi MAC Budapešť 5:3. Skóre stretnutia otvoril v 9. min hosťujúci útočník Ladislav Nagy. Domáci ešte do konca prvej tretiny vyrovnali zásluhou Mártona Pápu. Druhá tretina patrila hosťom, ktorí zaznamenali tri góly, kým domáci skórovali iba raz. V záverečnej časti hry sa Budapešť priblížila Košiciam na rozdiel jediného gólu, no vyrovnať sa jej už nepodarilo. Naopak, poistku pre hostí pridal pred koncom stretnutia Šimon Petráš. Košice sa dostali na prvé miesto v tabuľke o dva body pred Zvolen, Budapešť zostáva na 9. priečke.

"Liptácka" piata prehra v sérii

Hokejisti Trenčína zdolali doma Zvolen tesne 2:1. O oba góly Dukly sa postaral Marek Hecl, keď si pripísal presný zásah v 16. a následne aj v 32. min. HKM dokázal gólovo zareagovať až v poslednej časti hry, keď sa presadil Peter Šišovský. Vyrovnávajúci gól nepadol a Zvolenčania stratili priebežné tabuľkové líderstvo, spadli na druhé miesto. Trenčania ostávajú na siedmej pozícii.

Tabuľka Tipsport ligy 2018/2019 po piatkových zápasoch 30. kola 1. Košice 32 21 0 1 2 1 7 113:68 68 2. Zvolen 33 18 4 0 2 2 7 123:71 66 3. Banská Bystrica 32 18 1 3 2 2 6 102:69 66 4. Poprad 32 18 3 1 2 0 8 96:71 64 5. Nitra 32 17 2 2 2 0 9 123:77 61 6. Nové Zámky 32 16 2 1 1 1 11 79:69 56 7. Trenčín 32 15 3 0 0 1 13 73:70 52 8. Miškovec 32 12 2 0 3 1 13 91:94 46 9. MAC Budapešť 32 9 3 0 3 2 16 91:110 36 10. Liptovský Mikuláš 33 10 0 2 2 0 19 79:105 36 11. Detva 32 9 1 0 3 1 18 80:109 33 12. Žilina 32 6 3 2 0 1 20 82:121 29 ------------------------------------------------------------------------ HK Orange "20" 24 0 0 0 0 2 22 30:128 2 Pozn.: Popradu po skončení základnej časti súťaže odrátajú 3 body Poznámka: počet zápasov, víťazstvá - 3 body, víťazstvá po predĺžení - 2 body, víťazstvá po samostatných nájazdoch - 2 body, prehry po predĺžení - 1 bod, prehry po samostatných nájazdoch - 1 bod, prehry - 0 bodov, skóre, body.

Hokejisti z Nových Zámkov dokázali na žilinskom ľade zvíťaziť nad hráčmi Liptovského Mikuláša najtesnejším rozdielom 2:1. Prvý gól stretnutia zaznamenal po ôsmich sekundách druhej tretiny hosťujúci Tomáš Urban. V tretej časti hry naňho nadviazal Richard Nejezchleb. Hostia si čisté konto neudržali, v 54. min sa totiž v presilovej hre presadil Róbert Huna. Hoci sa Liptáci dostali znovu na koňa, vyrovnávajúci presný zásah už z ich hokejok nepadol a zrodila sa pre nich už piata prehra v sérii. Novozámčania si vďaka zisku troch bodov udržali priebežné šieste miesto v tabuľke. Liptáci priebežne figurujú na 10. pozícii.

Poprad sa trápil s Miškovcom

HK Poprad nestačil na vlastnom ľade na DVTK Jegesmedvék Miškovec, ktorému podľahol 4:5 po predĺžení. Domáci išli v 7. min do vedenia zásluhou Samuela Takáča. Za hostí vyrovnal v 9. min Ryan Harrison. Miškovec viedol 2:1 po góle Bálinta Magosiho. Za Poprad na 2:2 dorovnával obranca Keni Karalahti, no hostia stihli do druhej prestávky skórovať zásluhou Rasmusa Kulmalu.

V úvode tretej tretiny išiel Miškovec po zásahu Zigu Panceho do dvojgólového vedenia. Poprad zapol na vyššie obrátky a zásluhou presných zásahov Martina Belluša a Patrika Svitanu poslal stretnutie do predĺženia. V ňom stačilo hosťom iba 47 sekúnd, aby rozhodli o svojom dvojbodovom víťazstve. Poprad napriek prehre ostáva na 4. mieste. Miškovec je na 8. priečke.

Tipsport liga 2018/2019 - 30. kolo piatok HC 05 iClinic Banská Bystrica - HC 07 Detva 5:2 (0:1, 1:1, 4:0) Góly: 38. J. Sýkora (É. Faille, B. Marshall), 47. A. Šťastný (É. Faille), 48. É. Faille (Asselin), 51. B. Marshall, 54. Asselin (B. Marshall) - 8. R. Gašpar, 30. J. Sládok (V. Fekiač) Vylúčení: 2:3 na 2 min, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Orolin, Rencz (Maď.) - Šoltés, Kis-Király (Maď.), 2303 divákov Zostavy: Banská Bystrica: S. Williams - B. Marshall, Nemčík, K. Sloboda, Biro, Kubka, Ďatelinka, Petrinec - Asselin, É. Faille, Selleck - J. Sýkora, A. Šťastný, R. Varga - Kabáč, Češík, Gabor - Török, D. Sojka, Lichanec Detva: Petrík - Kuklev, Martin Chovan, P. Hraško, J. Sládok, Gachulinec, F. Fekiač, M. Surový, M. Šimon - Puliš, Murček, Ščurko - J. Žilka, V. Fekiač, M. Ďaloga - Z. Král, R. Gašpar, Tibenský - Giľák, P. Valent, Matúš Chovan HK Nitra - MsHK DOXXbet Žilina 9:3 (2:1, 4:2, 3:0) Góly: 6. J. Šiška (Hrušík), 19. B. Rapáč, 21. Blackwater (Marek Slovák, Lantoši), 24. Blackwater (Marek Slovák, Lantoši), 24. Morrison (Scheidl, Kerbashian), 31. Lantoši (Blackwater), 50. S. Buček (Mezei, J. Šiška), 55. Kerbashian, 60. J. Šiška (B. Rapáč) - 11. Jenčík (Húževka), 21. Húževka (Piegl), 29. Hvila (Kučný) Vylúčení: 6:2 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 2:0, rozhodovali: Müllner, Juhász (Maď.) - Šefčík, Pálkövi (Maď.), 1972 divákov Zostavy: Nitra: Šimboch - McCormack, Mezei, K. Morrison, Rais, M. Versteeg, Miroslav Pupák, Pätoprstý, Korím - Blackwater, Marek Slovák, Lantoši - Majdan, Kerbashian, Scheidl - B. Rapáč, Bortňák, S. Buček - Hrušík, J. Šiška. E. Čaládi Žilina: Mikoláš (24. Fučík) - Dubeň, Kučný, M. Hudec, Jankovič, Bagin, Piegl, Rehák, Žilin - Balej, Podešva, Hvila - Rudolf Huna, Húževka, Jenčík - Beránek, J. Ručkay, Barta - J. Milý, Surovka, Síkela MAC Budapešť (Maď.) - HC Košice 3:5 (1:1, 1:3, 1:1) Góly: 20. Pápa (Terbócs), 36. K. Nagy (Bodó), 55. J. Dudás (T. Klempa) - 8. L. Nagy (Kafka), 24. Kafka (Brophey, Šedivý), 34. Brophey (Kafka), 37. L. Nagy (tr. strieľanie), 58. Š. Petráš Vylúčení: 4:5 na 2 min, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Stano, Kova (Maď.) - Synek, Kacej Zostavy: Budapešť: Bálizs - Macaulay, Pozsgai, J. Dudás, Vokla, Burt, Negrin, Csollák, Kedves - Bodó, C. Langkow, K. Nagy - Dansereau, J. Brown, T. Klempa - Pápa, Terbócs, Odnoga - Szigeti, Majoross, Szabad Košice: Habal - M. Dudáš, McDowell, Šedivý, Čížek, Pulli, Koch, Pretnar, Krajňák - L. Nagy, Brophey, Kafka - Suja, Ignatuškin, Spilar - Šoltés, Klíma, M. Haščák - Š. Petráš, Galamboš, Hričina HK Dukla Trenčín - HKM Zvolen 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) Góly: 16. M. Hecl (Radivojevič, Rýgl), 32. M. Hecl (R. Dlouhý) - 42. Šišovský (Vandane, Obdržálek) Vylúčení: 4:6 na 2 min, navyše Mark Alexander Fraser 10 min za bitku a Garrett Mitchell (obaja Zvolen) 10 min za vrazenie na mantinel, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, rozhodovali: D. Konc st., M. Novák - Durmis, Výleta, 2792 divákov Zostavy: Trenčín: M. Valent - D. Krejči, L. Bohunický, Holenda, Rýgl, Frühauf, Luža, Špankovič, P. Husár - M. Hecl, Sojčík, Radivojevič - Bartovič, Sádecký, T. Varga - J. Pardavý ml., R. Dlouhý, D. Hudec - O. Mikula, J. Švec, Luhový Zvolen: Skapski - Fraser, Vandane, Zeleňák, D. Růžička, Pöyhönen, Pufahl, Halama, M. Roman - P. Zuzin, Mitchell, Obdržálek - Michal Chovan, Kytnár, Handlovský - Kelemen, S. Petráš, Šišovský - Andrisík, Holovič, Marcinek HK Poprad - DVTK Jegesmedvék Miškovec (Maď.) 4:5 po predĺžení (1:1, 1:2, 2:1 - 0:1) Góly: 7. S. Takáč (L. Paukovček, P. Svitana), 37. K. Karalahti (Zagrapan), 52. Belluš (R. Macík, L. Paukovček), 58. P. Svitana (Mlynarovič) - 9. R. Harrison (Loiseau, Magosi), 35. Magosi (Loiseau), 40. Kulmala, 41. Pance (Kiss), 61. J. Vas (N. Crawford) Vylúčení: 5:2 na 2 min, navyše Marcel Petran (Poprad) 10 min za napádanie rozhodcov, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Korba, Kalina - Kollár, Rojík, 1324 divákov Zostavy: Poprad: Nechvátal - Salija, Petran, Ťavoda, Fabian, K. Karalahti, Erving, Česánek - P. Svitana, Mlynarovič, D. Bondra - S. Takáč, Zagrapan, Abdul - R. Macík, L. Paukovček, Belluš - R. Václav, Heizer, Kundrik, Miškovec: Adorján - Kiss, N. Crawford, T. Slovák, Szirányi, J. Milam, Göz - Kulmala, J. Vas, Pance - Magosi, Loiseau, R. Harrison - Somogyi, Galanisz, Miskolczi - Vojtkó, Hajós, Ritó MHk 32 Liptovský Mikuláš - MHC Mikron Nové Zámky 1:2 (0:0, 0:1, 1:1) Góly: 54. Róbert Huna (Kurali, Kriška) - 21. T. Urban (P. Kudla), 45. Nejezchleb (Jakúbek) Vylúčení: 4:3 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Štefik, Lokšík - Bogdaň, Smrek, Kontšek, 54 divákov Zostavy: Liptovský Mikuláš: Kislitsyn - Mezovský, Kurali, M. Bača, Nádašdi, R. Suchý, J. Nemec, Fereta, Lenďák - Richard Huna, Róbert Huna, Kriška - Sukeľ, Oško, Uram - A. Lištiak, M. Piatka, P. Števuliak - V. Vibíral, Uhrík, Žiak Nové Zámky: Košarišťan - Andersons, Dundáček, Hain, Zaťko, Ordzovenský, M. Novák, M. Henderson, A. Hatala - P. Kudla, T. Urban, Štrauch - Rogoň, Zbořil, J. Jurík - Jakúbek, B. Fábry, Nejezchleb - Ľ. Buc, Ondrušek, Slávik

