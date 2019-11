Kandidatúru Harabina na post šéfa najvyššieho súdu označili „kiskovci“ a koalícia PS/Spolu za hrozbu

7.8.2019 (Webnoviny.sk) - Progresívne Slovensko, Spolu-občianska demokracia a aj novovznikajúca strana Za ľudí považuje kandidatúru Štefana Harabina na post predsedu Najvyššieho súdu SR za hrozbu pre spravodlivosť. Harabin svoj záujem potvrdil ešte v utorok pre agentúru SITA s tým, že sa tiež plánuje angažovať na pôde parlamentnej politiky.

Na úspech potrebujú desať hlasov

Podľa spomínaných strán je nepredstaviteľné, aby človek, ako Harabin zastával obdobné posty v justícií. Voľba nového predsedu či predsedníčky najvyššieho súdu bude v septembri na pôde Súdnej rady SR. Záujemcov musí niekto najskôr navrhnúť, pričom na úspech potrebujú minimálne desať hlasov členov súdnej rady.

Harabin už Najvyššiemu súdu SR v minulosti šéfoval, zastával tiež napríklad post ministra spravodlivosti. V súvislosti s možnou kandidatúrou sa skloňuje aj meno bývalej predsedníčky Ústavného súdu SR Ivetty Macejkovej, či sudkyne Jane Bajánkovej, ktorá v minulosti viedla aj Súdnu radu SR.

„Súčasťou zmeny, ktorú na Slovensku chceme dosiahnuť, je aj zvýšenie dôvery v spravodlivosť a vymožiteľnosť práva. Je kľúčové, aby na čele významných súdnych inštitúcií, akou je aj Najvyšší súd SR, stál človek, o ktorého charaktere nie sú pochybnosti. Aj preto považujeme dnešné ohlásenie kandidatúry Štefana Harabina na post predsedu Najvyššieho súdu SR za hrozbu pre spravodlivosť na Slovensku. Slovensko sa potrebuje očistiť od ľudí, ktorí ho ťahajú späť do minulosti. Zodpovednosť majú členovia súdnej rady, ktorí budú predsedu Najvyššieho súdu SR vyberať. Zvýšenú pozornosť preto budeme venovať aj voľbám nových členov súdnej rady," uviedla koalícia strán Progresívne Slovensko a Spolu-občianska demokracia v stanovisku, ktoré má agentúra SITA k dispozícii.

Minister Gál by mal konať

Obdobný názor zastáva aj nová strana exprezidenta Andreja Kisku Za ľudí, ktorá navyše vyzýva aj ministra spravodlivosti Gábora Gála (Most-Híd), aby v prípade Harabina konal.

„Sudca a o to viac predseda Najvyššieho súdu musí byť nezávislý a musí sa tak aj verejnosti navonok javiť. Pán Harabin nespĺňa túto podmienku, pretože vstúpil do aktívneho politického zápasu o funkciu prezidenta republiky. Funkcia predsedu Najvyššieho súdu má byť oddelená od politiky, osoba pána Harabina ju neoddeľuje, ale naopak priamo ju spája s politikou,“ uviedla Mária Kolíková zo strany Za ľudí.

„Harabin je nie len politik, ktorý si stále oblieka sudcovský talár, ale aj osoba, ktorá má pokrivený morálny profil. Jeho kontakty s mafiánom Sadikim, konšpirácie a klamstvá, ktoré šíri, šikanovanie kolegov na Najvyššom súde, politizácia justície, to všetko sú dôvody, prečo by nie len že nemal kandidovať na predsedu Najvyššieho súdu, ale nemal by byť už ani sudcom, pretože nespĺňa podmienku nezávislosti,“ dodal Juraj Šeliga.

Najskôr ho musí niekto navrhnúť

„Vyzývame predsedníčku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ako aj ministra spravodlivosti Gábora Gála, aby ako oprávnené osoby podali podnet Súdnej rade Slovenskej republiky so žiadosťou o stanovisko k možnej kandidatúre osoby Štefana Harabina, a to v súvislosti s možným porušením zásad sudcovskej etiky, keďže ešte pred pár mesiacmi kandidoval na politickú funkciu a bol aktívnou súčasťou predvolebnej kampane, vyjadroval sa k politickým otázkam a aktívne sa zapájal do politického boja. Opäť opakujeme, že sudca, nehovoriac o predsedovi Najvyššieho súdu, musí byť nezávislý a má sa aj javiť ako nezávislý, o čom máme v prípade Štefana Harabina pochybnosť,“ doplnili.

Faktom zostáva, že sudcu Harabina najskôr musí niekto navrhnúť. V prípade nominácie sa môže voľby zúčastniť, či však získa podporu členov Súdnej rady SR je v tejto chvíli otázne.

Na kandidatúru Štefana Harabina zareagovalo aj hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), ktoré sa domnieva, že slovenskej justícii aj bez toho nedôveruje množstvo ľudí.

„Slovenské súdnictvo trpí obrovskou nedôverou verejnosti. Ak sa má obnoviť dôvera občanov, musí na čele najvyššieho súdu stáť morálna autorita, ktorá je garantom spravodlivosti. Štefan Harabin už mnohokrát dokázal, že ho v každej funkcii vždy zaujímal len osobný prospech čím jednoznačne dokázal, že nie je ani morálnou autoritou, a už vôbec nedokáže garantovať spravodlivosť pre všetkých. Jeho zvolenie by znamenalo návrat súdnictva do doby mečiarovského temna," uviedlo hnutie v stanovisku.





