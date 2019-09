Kandidáti na prezidenta ukončili kampaň, začalo platiť informačné moratórium

BRATISLAVA 14. marca (WebNoviny.sk) – Kampaň aj informovanie o kandidátoch na prezidenta sú už zakázané. Volebná kampaň sa skončila o polnoci zo stredy na štvrtok. Pred sobotňajším prvým kolom volieb prezidenta SR začalo zároveň od dnešného rána od 7:00 platiť informačné moratórium pre médiá a tlačové agentúry.

Popri kampani sa v stredu 13. marca o 23:59 skončilo aj vysielanie politickej reklamy a vypršal aj termín pre možnosť finančne podporiť kandidátov na osobitný účet.

Moratórium platí až do skončenia hlasovania a je počas neho zakázaná akékoľvek činnosť v prospech alebo neprospech kandidátov. Prvé kolo volieb hlavy štátu sa uskutoční v sobotu 16. marca od 7:00 do 22:00 a o priazeň približne 4,45 milióna voličov sa v ňom uchádza 13 kandidátov. Prípadné 2. kolo volieb bude 30. marca.

Zákon o volebnej kampani

Počas moratória je zakázané zverejňovať informácie o kandidátoch na prezidenta v ich prospech alebo neprospech.

Týka sa to rozhlasového aj televízneho vysielania, audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, periodických aj neperiodických publikácií a agentúrneho spravodajstva. Tieto pravidlá sa podľa zákona o volebnej kampani „nevzťahujú na vysielanie prostredníctvom internetu“.





Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) sa však vo svojom Stanovisku k voľbám prezidenta SR vo vysielaní 2019 osobitne venuje vysielateľom prostredníctvom internetu a poskytovateľom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie.





Pripomína, že za vysielanie prostredníctvom internetu možno považovať iba vysielanie výlučne cez internet, a teda nie „online" vysielanie programovej služby, ktorá sa vysiela aj iným spôsobom, napríklad prostredníctvom televízie či rozhlasu.

Aj pre vysielateľov prostredníctvom internetu a poskytovateľov audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie podľa RVR však platí povinnosť dodržiavať volebné moratórium.

Za nedodržanie moratória hrozia pokuty

Súčasťou kampane sú tradične aj predvolebné plagáty, bilbordy a ďalšie propagačné materiály. Nové plagáty a bilbordy mohli pribúdať až do konca kampane.

Zákon o volebnej kampani nestanovuje povinnosť odstraňovať počas moratória už umiestené plagáty, počas moratória sa ale už nemôžu umiesťovať žiadne ďalšie. „V čase volebného moratória nemožno viesť kampaň, vylepovať nové plagáty, respektíve bilbordy. Zákon nerozlišuje veľkosť plagátov,“ uviedol pre agentúru SITA tlačový odbor Ministerstva vnútra SR.





Za nedodržanie moratória a ďalších pravidiel zákona o volebnej kampani hrozia sankcie. Ak napríklad kandidát na prezidenta poruší moratórium, môže mu štátna volebná komisia dať pokutu od 5 000 eur do 50-tisíc eur. Za nedodržanie pravidiel financovania kampane pokutuje ministerstvo vnútra.





V tomto prípade sú sankcie pre kandidátov na prezidenta od 2 000 eur do 30-tisíc eur a pre tretiu stranu od 1 000 eur do 10-tisíc eur. Ministerstvo kultúry zas môže pokutovať vydavateľov tlače a tlačové agentúry. Podrobne všetky sankcie upravuje zákon o volebnej kampani.

Zákaz zverejňovať prieskumy

Štrnásť dní pred 1. kolom volieb platí zákaz zverejňovať výsledky volebných prieskumov. Tento zákaz pred 1. kolom volieb prezidenta začal platiť 2. marca od 0:00 a platí až do skončenia hlasovania.





Ak sa koná druhé kolo volieb prezidenta, výsledky volebných prieskumov sa nesmú zverejňovať sedem dní predo dňom konania 2. kola a v deň volieb až do skončenia hlasovania, teda od 23. marca od 0:00 do 30. marca do skončenia hlasovania. Posledným dňom na zverejňovanie výsledkov volebných prieskumov pred 2. kolom je 22. marec.





Kampaň pred 2. kolom volieb sa začne dňom oficiálneho vyhlásenia výsledkov 1. kola volieb prezidenta Štátnou komisiou pre voľby a kontrolu financovania politických strán (štátnou volebnou komisiou) a skončí sa 48 hodín predo dňom konania druhého kola volieb, bude teda trvať do 27. marca do 23:59.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !